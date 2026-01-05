Après le succès d'Hyperliquid, son écosystème se développe et un protocole qui démocratise les marchés privés émerge : Ventuals. Lancé en alpha mainnet le 13 novembre 2025, avec déjà plus de 50 millions de dollars de TVL et des marchés comme SpaceX ou OpenAI, Ventuals transforme les valorisations de startups en actifs qu'il est possible de trader. Découvrez les étapes à suivre pour vous rendre éligible à un éventuel airdrop de Ventuals.

Qu'est-ce que Ventuals ?

Ventuals est un protocole DeFi innovant fondé sur Hyperliquid, un Layer 1 ultra-performant pour les dérivés, qui ouvre les portes des marchés privés, évalués à plus de 10 billions de dollars, à tous les traders. Contrairement aux opportunités traditionnellement réservées aux investisseurs privés accrédités.

Ventuals tokenise les valorisations de sociétés pre-IPO (comme SpaceX et OpenAI) en contrats perpétuels on-chain, permettant de longer ou shorter ces actifs avec un levier jusqu'à 10x, des exécutions en moins d'une seconde et zéro frais de gaz.

Au cœur du système, un oracle optimiste hybride fusionne des données off-chain (levées de fonds, revenus annualisés, marchés secondaires) avec l'activité on-chain pour des prix en temps réel, résistants à la manipulation et vérifiables. Ces perpetuals sont déployés via le standard HIP-3 d'Hyperliquid, qui autorise des marchés illimités sans oracles centralisés. Pas d'achat d'actions physiques : tout est synthétique, en stablecoins, avec une unité de valorisation en VU (1 VU = 1 milliard USD). Par exemple, vSPX pour SpaceX à 200 VU, ce qui équivaut à une expo sur 200 milliards de valorisation.

L'objectif de Ventuals est de rendre la spéculation sur l'innovation tech (IA, spatial, fintech) accessible, comme un pont entre CeFi privé et DeFi ouvert. HIP-3 est une innovation d'Hyperliquid pour déployer des marchés perpétuels customisés sans dépendre d'oracles externes. Il permet à des protocoles comme Ventuals de créer des orderbooks scalables (jusqu'à 100k ordres/seconde), avec exécutions natives et liquidité backée par des vaults communautaires. Contrairement aux perps classiques, HIP-3 intègre des mécanismes anti-manipulation via consensus on-chain, idéal pour des actifs illiquides comme les pre-IPO.

1/ Création ou connexion du wallet

Ventuals s’interface désormais directement avec l’orderbook natif d’Hyperliquid, les traders ouvrent et gèrent leurs positions depuis Hyperliquid, tandis que le site Ventuals sert surtout de hub pour le suivi des marchés, des points et des incentives. Une fois les fonds déposés sur Hyperliquid, vous ouvrez directement les marchés Ventuals (par ex. SPACEX‑USDH, OPENAI‑USDH) depuis l’interface Hyperliquid.

Nota bene Un historique on-chain propre (au moins plusieurs mois d'usage) est recommandé, les équipes cherchant à limiter les comportements sybils.

Connexion du wallet sur la page principale

2. Le rôle du vHYPE

Le cœur du système d'incentives reste le staking de HYPE en vHYPE. L'utilisateur achète du HYPE directement sur Hyperliquid, puis le convertit sur Ventual. Dès lors, chaque jeton génère des points en continu, heure après heure.

Multiplicateur de points

Les multiplicateurs varient selon les tiers, eux-mêmes déterminés par le montant total déposé dans le pool : lorsque la TVL HYPE était encore basse (moins de 500k), les early farmers bénéficiaient d'un multiplicateur pouvant atteindre 10x. Aujourd'hui, les tiers évoluent avec la TVL, mais rester dans les paliers supérieurs reste l'une des stratégies les plus rentables du programme.

Dashboard du token vHYPE sur Ventuals

Le dépôt minimal atteint, la possibilité de toucher un APY élevé n'est actuellement plus d'actualité ; le pourcentage de yield disponible est équivalent à ce qui se fait de plus commun. Cependant, comme expliqué plus haut, passer à côté de ce yield serait négliger l'impact que ce dernier peut avoir.

En effet, avec une distribution de points hebdomadaire (en général le vendredi après le snapshot du jeudi), déposer régulièrement des fonds (même un montant « petit ») c'est s'assurer d'augmenter son nombre de points de manière croissante et ainsi gravir les rangs petit à petit.

3. Trading et Maker Points

Pour ce qui est de la partie trading, en mainnet depuis le 13 novembre 2025, il est désormais possible de trader les actifs d'OpenAI (OPENAI-USDH), de SpaceX (SPACEX-USDH), de MAG7 (MAG7-USDH) et d'Anthropic (ANTHROPIC-USDH) directement sur l'interface d'Hyperliquid. La nouveauté la plus intéressante du mainnet, ce sont les Maker Points (points distribués), un programme destiné à récompenser la liquidité postée dans l'orderbook.

Les Maker Points sont attribués aux utilisateurs qui placent des ordres limit, car la méthode de distribution valorise non seulement la taille et la proximité des ordres (plus vos ordres sont importants et proches du meilleur prix, plus vous pouvez gagner), mais également l'uptime (la durée pendant laquelle vos ordres restent actifs), la two-sidedness (présence des ordres des deux côtés du carnet) et la qualité des exécutions (le volume réellement tradé à des prix compétitifs).

Actifs tradable sur Ventuals

Pour éviter toute manipulation, des mesures anti-gaming sont en place : repos minimal des ordres, limitation du taux d'annulation, et pénalité pour les auto-trades. Grâce à ce système, ceux qui agissent comme de véritables market makers et maintiennent des ordres utiles et stables peuvent accumuler significativement de Maker Points, renforçant ainsi leur score pour l'airdrop Ventuals.

L'équipe ajuste chaque semaine en fonction des besoins du marché. Ce mécanisme encourage un comportement de market-maker sain et permet aux petits portefeuilles de capturer une partie des 200 000 points hebdomadaires réservés à cette catégorie.

Que sont les Bid et Ask ?

Sur un orderbook, le bid représente le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer maintenant, tandis que l'ask représente le prix le plus bas qu'un vendeur accepte maintenant :

Bid = côté acheteur → Je veux acheter à X ;

Ask = côté vendeur → Je veux vendre à Y.

L'écart entre les deux s'appelle le spread. Plus le bid et l'ask sont proches, plus le marché est liquide.

Dans le cadre des Maker Points, maintenir des ordres limit proches du bid et du ask permet de fournir une liquidité équilibrée, ce que Ventuals valorise fortement dans sa méthodologie (two-sidedness + proximité du top of book).

4. Boosts et optimisation via Discord

Enfin, Ventuals accorde une importance notable à l'engagement communautaire. Son Discord, qui réunit déjà plus de 10 000 membres, distribue automatiquement des rôles aux utilisateurs actifs (testnet trader, vHYPE holder, early user), lesquels peuvent influencer des boosts indirects dans certaines campagnes.

Visuel officiel du Discord de Ventuals

Pourquoi l'airdrop de Ventuals attire autant d'attention ?

Ventuals s'impose comme l'un des airdrops les plus prometteurs de fin 2025, porté par l'écosystème Hyperliquid et un narratif pre-IPO qui a su se faire sa place auprès des investisseurs en quête de nouveaux narratifs. Là où beaucoup de farms (stratégies de farming) exigent du capital lourd ou des interactions risquées, Ventuals récompense l'engagement organique : trader, staker ou fournir de la liquidité génère des points, sans vesting ni lock-up annoncés. Des guides comme ceux d'Airdrops.io estiment un ROI 5-10x pour les tops farmers, vu les patterns d'Hyperliquid (S2 airdrop à 1 milliards + USD).

Cependant, il est primordial de rester vigilant, entre la volatilité des valorisations privées, les défis réglementaires sur les dérivés pre-IPO, et une dépendance à des données off-chain forte, le protocole n'est pas sans risque. Mais avec un écosystème HyperEVM en pleine croissance et un launch imminent, Ventuals coche les cases d'un hit : tech solide, adoption rapide.

Les risques à connaître

Même si Ventuals ouvre la porte à un accès inédit aux valorisations des startups non cotées, le modèle comporte des incertitudes non négligeables. Notamment, les liquidités peuvent être faibles sur certains marchés : si peu de personnes tradent un contrat, sortir d'une position peut entraîner un fort slippage, ou alors un mouvement important et surtout imprévisible.

De plus, les valorisations des entreprises privées sont souvent opaques et peu mises à jour, le système s'appuie sur un oracle hybride combinant estimations off-chain et données de marché on-chain, ce qui signifie que si les données sont anciennes ou contestables, le prix « officiel » peut être arbitraire.

Enfin, comme avec tout contrat perpétuel, l'usage de levier (jusqu'à 10×) accroît drastiquement le risque de liquidation en cas de mouvement défavorable.

Un protocole à suivre

Ventuals se profile comme un game-changer DeFi, fusionnant marchés privés, illiquides et perps scalables pour spéculer sur l'avenir tech sans barrières. De l'onboarding aux oracles hybrides, en passant par des yields passifs et un écosystème HyperEVM bouillonnant, la plateforme cible traders et institutions avant-gardiste. Son alpha mainnet, avec marchés live comme OpenAI, et TVL en hausse signalent une adoption explosive.

Les mécaniques points (staking, trading, LP) et Discord communautaire renforcent l'engagement organique, tout en alignant sur HYPE S3. Dans un meta perps en feu, où les opportunités coûtent cher en capital/temps, Ventuals brille par sa simplicité : zéro frais, levier contrôlé et innovation sur le marché.

