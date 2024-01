Top 7 des airdrops crypto à ne pas louper (janvier 2024)

Les airdrops s'imposent comme une stratégie intéressante pour recevoir gratuitement des cryptomonnaies. En réalisant quelques tâches, il est possible de se rendre éligible aux distributions de tokens organisées par les protocoles blockchain et de générer des gains importants. Voici notre sélection de 7 airdrops à farmer en janvier 2024.

Vous voulez partir à la chasse aux airdrops de cryptomonnaies ? Cet article liste certains des airdrops les plus attendus par la communauté crypto. Même si tous les protocoles et blockchains présentés n'ont pas officialisé l'arrivée prochaine de leur token, plusieurs indices montrent qu'un airdrop pourrait avoir lieu dans un futur proche.

Pour se rendre éligible à un airdrop, il faut toujours remplir des tâches plus ou moins difficiles comme interagir avec des protocoles, déployer un nœud du réseau, inviter des connaissances à les utiliser, etc.

Cette article étant mise à jour continuellement pour vous présenter de nouveaux aidrops, enregistrez-le dans vos favoris afin de la consulter régulièrement.

Régulièrement, des stratégies avancées peuvent être utilisées pour maximiser ses chances d'être éligible à un airdrop, comme l'utilisation simultanée de plusieurs protocoles ou le déploiement d'un nœud d'une blockchain. Sur Cryptoast Research, vous retrouvez des guides ultra détaillés pour le farming d'airdrops ainsi qu'une mise à jour continue des prochains aidrops à venir.

EigenLayer

EigenLayer est un protocole unique en son genre en tant que pionnier d'une nouvelle primitive, le restaking sur la blockchain Ethereum (ETH). Cette primitive permet la réutilisation des cryptomonnaies ETH déjà placées en staking.

Pour faire simple, il est possible de faire du staking sur EigenLayer avec des liquid staking tokens (LST), lesquels représentent au ratio 1:1 des ETH placés en staking dans des protocoles comme Lido ou Rocket Pool. Le restaking permet donc à des ETH placés en staking d'être réutilisés pour aider au fonctionnement d'autres produits blockchains de manière simultanée en apportant de la liquidité.

Le protocole EigenLayer est relativement populaire au sein de la communauté crypto depuis son lancement, et nombreux sont ceux qui espère qu'un airdrop d'un token $EIGEN aura lieu dans un futur proche.

Token confirmé : Non

Blockchain : Ethereum

Tâches à accomplir : Restake des ETH ou des liquid staking tokens (rETH, stETH, swETH, etc).

Site Web

Compte X

Serveur Discord

Swell

Le protocole Swell se donne comme objectif d'améliorer l'expérience du liquid staking sur Ethereum. Avec Swell, les détenteurs d'ETH peuvent générer des revenus passifs via le staking et recevoir des tokens de liquid staking, eux-mêmes sources de rendements. Ces tokens peuvent notamment être utilisés sur des protocoles des restaking comme EigenLayer.

Swell a récemment lancé son propre système de points, les Pearls. Il est donc indéniable qu'un airdrop de tokens $SWELL approche et que la distribution sera basée sur un classement réalisé en fonction du nombre de points récolté par les utilisateurs.

Risque élevé de perte en capital

Token confirmé : Oui

Blockchain : Ethereum

Tâches à accomplir : Stake des ETH pour obtenir des swETH puis restake ses swETH sur EigenLayer

Site Web

Compte X

Serveur Discord

Orbiter Finance

Orbiter Finance est un bridge uniquement dédié à la blockchain Ethereum et ses layer 2 comme Optimism, Arbitrum, zkSync, StarkNet, etc. Pour y parvenir, Orbiter Finance utilise la technologie des zero knowledge proof (ZKP).

Grâce à son architecture, le bridge proposé par Orbiter Finance est relativement rapide pour exécuter les transactions, lesquelles sont généralement finalisées en 10 à 20 secondes seulement.

Token confirmé : Oui

Blockchains : Écosystème des layer 2 d'Ethereum

Tâches à accomplir : Utiliser le bridge pour échanger des tokens entre plusieurs blockchains et déployer un nœud sur le testnet

Site Web

Compte X

Serveur Discord

DeBank

DeBank est l'un des outils de plus plébiscités par la communauté de la finance décentralisée (DeFi). Cette plateforme permet de tracker des portefeuilles d'autres utilisateurs tout en incluant un fort aspect de réseau social. DeBank propose également d'autres produits Web3 comme un outil de messagerie avec DeBank Hi.

Token confirmé : Non

Blockchains : Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, BNB Chain

Tâches à accomplir : Inviter des amis sur DeBank avec un lien d'affiliation, envoyer des messages avec DeBank Hi, mint sa DeBank Web3 ID, utiliser Rabby Wallet, claim des badges

Site Web

Compte X

Serveur Discord

Zora

Zora est une plateforme permettant de créer, d'acheter et de vendre des tokens non fongibles (NFT). Là où Zora tire son épingle du jeu, c'est qu'elle fonctionne sur son propre layer 2 : Zora Network. Entièrement dédié au secteur des NFT, ce layer 2 de la blockchain Ethereum construit sur OP Stack (Optimism) permet de mint des NFT avec un coût réduit et améliore globalement le fonctionnement de Zora.

Puisque Zora dispose maintenant de sa propre blockchain, nombreux sont ceux qui estiment qu'un token dédié pourrait voir le jour d'ici peu et qu'un airdrop aura lieu.

Risque élevé de perte en capital

Venez minter le premier NFT de Cryptoast sur Zora : https://zora.co/collect/zora:0x5ca0e1ec14a4629029a05b136070aa681035847b

Token confirmé : Non

Blockchains : Ethereum et son propre layer 2, Zora Network

Tâches à accomplir : Bridge des ETH vers Zora Network, mint, acheter et vendre des NFT

Site Web

Compte X

Serveur Discord

Pryzm

Pryzm est une blockchain de layer 1 dédiée au trading et à l'utilisation du yield. Concrètement, Pryzm permet de décomposer les cryptomonnaies compatibles avec le staking (ETH, ATOM, etc.) en 2 nouveaux tokens : un token principal (PT) et un token de rendement (YT). Grâce à cela, les utilisateurs pourront bénéficier des bénéfices du staking sans pour autant verrouiller leurs cryptomonnaies.

Token confirmé : Oui

Blockchain : Pryzm

Tâches à accomplir : Déléguer des tokens ATOM et/ou OSMO aux différents validateurs

Site Web

Compte X

Serveur Discord

Ambient

Ambient est l'exchange décentralisé (DEX) le plus populaire du layer 2 Scroll. Au delà de permettre le swap de tokens et la fourniture de liquidités sur des paires de tokens, Ambient permet de placer des ordres de type limit, option généralement réservée aux plateformes centralisées.

Token confirmé : Non

Blockchains : Ethereum, Scroll et Canto

Tâches à accomplir : Réaliser des opérations sur toutes les chaînes et apporter de la liquidité

Site Web

Compte X

Serveur Discord

