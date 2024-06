LayerZero (ZRO) : la distribution de l'airdrop a démarré, mais il faut payer pour le réclamer

Ce 20 juin depuis 13 h, heure de Paris, la distribution du token ZRO de LayerZero a démarré. Pour les personnes éligibles, il est désormais possible de réclamer son allocation depuis la page dédiée évoquée hier.

Notons toutefois que ce qui n’avait pas été précisé jusque-là, c’est l’obligation d’effectuer une donation à la LayerZero Foundation, à raison de 0,10 dollar par tokens réclamés. Les équipes du protocole se justifient de cette pratique pour le moins surprenante en mettant en avant le financement des développeurs d’Ethereum (ETH) :

Pour réclamer ZRO, les utilisateurs doivent faire un don de 0,10 $ en USDC, USDT ou ETH natif par ZRO. Ce petit don va directement à Protocol Guild, qui est un collectif à but non lucratif regroupant les principaux chercheurs et développeurs d’Ethereum. Les dons reçus par Protocol Guild seront acquis sur une période de quatre ans, conformément aux contrats en chaîne de Protocol Guild.