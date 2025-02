Sonic : Comment être éligible à l'airdrop de ce projet crypto ?

Sonic se positionne comme le digne successeur de Fantom en exploitant la technologie DAG pour des transactions ultra-rapides et à moindre coût. Mais ce qui attire vraiment l’attention, c’est son airdrop annoncé : 190,5 millions de tokens S à saisir. Comment devenir éligible et comment maximiser son allocation ?

Sonic, le réseau qui prend la relève de Fantom

Sonic est un réseau construit à partir de la technologie Directed Acyclic Graph (DAG), inspiré du réseau Fantom fondé en 2019 par le Dr. Ahn Byung Ik, un scientifique sud-coréen.

Son ambition principale est de résoudre les problèmes de scalabilité, de vitesse et de coûts élevés qui limitent de nombreuses blockchains, en offrant des transactions quasi-instantanées et des frais minimes.

Avec la technologie de Sonic, le réseau offre une finalité inférieure à 1 seconde, environ 10 000 transactions par seconde (TPS) et des coûts par transaction inférieurs à 0,01 dollar.

L'écosystème de Sonic est particulièrement axé sur les applications décentralisées (dApps) et la finance décentralisée (DeFi), avec une vision d'interopérabilité entre blockchains grâce à son architecture modulaire.

Alors que la plupart des chasses à l'airdrop se déroulent dans l'incertitude que le projet effectue bien une distribution de tokens, il n'y a ici aucun doute à avoir puisque le projet a été clair sur ses intentions : il y aura un airdrop de tokens S.

🎁 Découvrez notre guide pour ne louper aucun airdrop en 2025

En effet, il y a même tout un pan consacré à ce sujet dans la documentation officielle du projet. Selon Sonic, 190,5 millions de tokens S seront distribués dans le cadre de cet airdrop.

Cette somme est cependant à relativiser car la distribution du futur airdrop de Sonic comporte des mécanismes complexes, mis en place pour limiter une potentielle pression vendeuse importante sur l'offre de la crypto S.

Dans cet article, nous allons en premier lieu expliquer les mécanismes de l'airdrop de Sonic. Dans un second temps, nous détaillerons des manières pour potentiellement être éligible à l'airdrop de tokens S.

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Publicité

Les subtilités de l'airdrop de Sonic à connaître

Tout d'abord, il est important de savoir que le futur airdrop de Sonic ne s'adresse pas seulement à ses utilisateurs mais également aux développeurs qui construisent sur le réseau.

De plus, l'airdrop sera également destiné aux utilisateurs historiques - certainement par le biais d'un snapshot - du réseau Fantom, aux participants de Sonic Arcade ainsi qu'aux créateurs du NFT « exclusif Shard ».

🎁 Découvrez notre tuto pour farmer l'airdrop de Drop sur Cosmos

Le mécanisme de libération de l'airdrop

L'airdrop de Sonic comprendra un mécanisme de décroissance linéaire. Le premier jour de l'airdrop, 25 % de l'allocation en tokens S seront immédiatement disponibles. Les 75 % restant seront acquis sur 270 jours sous forme de positions NFT.

Les heureux élus pourront donc choisir de réclamer leurs S avant la fin de cette période, mais cela entraînera une pénalité. Une partie de leur airdrop sera donc burn s'ils souhaitent récupérer leurs tokens avant la fin des 270 jours.

Pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas attendre ou burn leurs tokens, il y aura une marketplace pour trader les NFT représentant le droit à l'allocation.

Voici un graphique qui illustre le nombre de tokens qui seront burn en fonction du moment où les utilisateurs choisissent de réclamer leur airdrop restant :

Graphique représentant le nombre de tokens S à être burn en fonction de l'unlock

Et un tableau récapitulant les montants de tokens S burn :

Tableau représentant le nombre de tokens S à être burn en fonction de l'unlock

Afin de mieux se représenter ce concept, nous vous présentons 2 exemples d'utilisateurs éligibles à l'airdrop de tokens S.

Exemple n°1

Andrew est éligible à 1000 S avec l'airdrop de Sonic. Il peut réclamer son allocation liquide de 25 % à tout moment et recevoir 250 S dans son wallet. Après 90 jours d'attente, Andrew retourne au portail de réclamation, décidant qu'il souhaite récupérer le reste de son airdrop.

Au bout de 90 jours, il peut réclamer 249,75 S (33,3 % des 750 S restants) mais doit burn 500,25 S (66,7 % de son allocation verrouillée).

Exemple n°2

Bob est éligible à 10 000 S, il peut donc réclamer à tout moment 2500 S. Il est impatient d'utiliser ses S et décide d'aller récupérer la totalité de son allocation après le 30e jour. Bob réclame le reste de son allocation : il reçoit 1 110 S et burn 6 667,5 S (88,9 % de la seconde allocation).

Comme nous l'évoquions précédemment, une marketplace sera disponible pour trader ces NFT. Les utilisateurs auront donc le choix entre récupérer leurs tokens en attendant la période maximale, en vendant leurs NFT ou bien en brûlant une partie de leur allocation.

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment devenir éligible à l'airdrop de Sonic ?

De la même manière que le projet a clairement annoncé ses intentions d'airdrop, les conditions d'éligibilité le sont tout autant : il faut gagner un maximum de points Sonic.

Gagner des points Sonic de manière passive

Les utilisateurs de Sonic peuvent gagner des points de manière passive, des Passive Points (PP), juste en détenant des cryptomonnaies sur liste blanche dans leurs wallets Web3 tels que Rabby ou MetaMask.

Les cryptos détenues sur des exchanges centralisés (CEX) ne conféreront cependant pas de points à leurs détenteurs.

⭐ Soutenez Cryptoast en renseignant le code 790WFX lorsque vous vous connectez à Sonic Points

Tableau des cryptomonnaies sur liste blanche de Sonic

Comme nous pouvons le constater à partir du tableau ci-dessus, de nombreuses cryptomonnaies permettent d'accumuler des points Sonic de manière passive.

Bloc Info Les cryptos WETH, SolvBTC et SolvBTC.BBN ne font pas gagner des points de manière passive mais de manière active que nous détaillons dans la section suivante.

Gagner des points Sonic de manière active

Pour gagner des points de manière active, des Activity Points (AP), il faudra déployer de la liquidité - avec les cryptos sur liste blanche - sur les dApps approuvées par Sonic. Déployer de la liquidité sur les dApps permet de multiplier les points par 2.

Gagner des points d'applications en explorant les dApps de Sonic

Comme nous l'évoquions précédemment, une partie de l'airdrop de tokens S est destinée aux développeurs de dApps. Les développeurs recevront une allocation sous le nom de « Sonic Gems » qu'ils pourront échanger contre des tokens S pour ensuite les distribuer à leurs utilisateurs.

Pour décider de la manière dont ces S seront distribués à leurs utilisateurs, chaque dApp exécutera son propre programme de points indépendant. L'application peut prendre en compte divers éléments, comme les volumes, la durée de déploiement ou les pools spécifiques auxquels un utilisateur a fourni de la liquidité.

Votre objectif est d'identifier quelle application dispose du programme de points qui offrira le meilleur rendement. Le défi consiste à maximiser vos récompenses globales en combinant le rendement obtenu en fournissant des liquidités avec les points gagnés grâce au programme de points de l'application. Sonic

Ainsi, Sonic revendique sans complexe les règles de cette chasse à l'airdrop : il faut trouver les meilleurs rendements et gagner un maximum de points, c'est aussi simple que cela.

Il est également possible de gagner des points Sonic en parrainant ses amis avec un referral. Vous gagnerez alors 10 % des points que votre ami récolte, sans que ce pourcentage lui soit amputé. (possibilité d'ajouter un referral Cryptoast).

💡 Pour ne rien louper des projets en vogue et maximiser vos chances d'éligibilité aux aidrops, rejoignez Cryptoast Academy et entourez-vous de passionnés et d'analystes spécialisés.

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Publicité

Un exemple de farming de points Sonic

Nous allons ici exposer une - des nombreuses - manières de gagner des points Sonic pour être potentiellement éligible à l'airdrop.

Achetez des tokens S sur un CEX comme Binance si vous n'avez pas encore de S 👇

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Transférez vos cryptos sur un wallet comme MetaMask ou Rabby ;

Allez ensuite déposer vos cryptos sur le pool scUSD sur la dApp Spectra

En effectuant ces actions, vous cumulerez :

Environ 13 % d'APY pour l'apport de liquidité (LP) ;

pour l'apport de liquidité (LP) ; Un multiplicateur de 12 sur vos points Sonic ;

; Un multiplicateur de 2 sur vos Rings Points ;

; Un multiplicateur de 3 sur vos Veda Points.

Ainsi, en effectuant un nombre relativement restreint de transactions, vous vous exposerez à l'airdrop de Sonic via les 3 méthodes que nous avons brièvement décrites dans cet article.

Comme dans toute chasse à l'airdrop, il faudra s'armer de patience avant de récolter les fruits de son labeur ! L'airdrop de Sonic sera réparti en plusieurs saisons, dont la première a débuté au lancement du mainnet et se clôturera en juin.

⭐ Soutenez Cryptoast en renseignant le code 790WFX lorsque vous vous connectez à Sonic Points

Source : Documentation officielle de Sonic

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital