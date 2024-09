Fantom (FTM) : le testnet de Sonic affiche moins d’une seconde pour finaliser un bloc — Vers un record de vitesse ?

En testnet depuis quelques jours, Sonic, le successeur de Fantom (FTM), affiche des performances prometteuses en matière de scalabilité. En effet, les premiers résultats montrent que moins d’une demi-seconde est nécessaire pour créer un nouveau bloc, et que celui-ci est finalisé en un peu plus de 0,7 seconde :

400ms responsiveness (perfect for synchronous events)

720ms finality (true, not probabilistic - no "please wait 30 blocks")

Gas Monetization = 90% fees generated goes to devs

Gas Subsidies = no gas required

Native Account Abstraction = No wallets pic.twitter.com/VVHlk054Hn

— Andre Cronje (@AndreCronjeTech) September 8, 2024