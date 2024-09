ETF Bitcoin spot : avec 1,2 milliards de dollars de sorties nettes, ils signent l'une de leurs pires périodes

Au cours de la plus longue série consécutive d'outflows sur les ETF Bitcoin spot américains, 1,2 milliards de dollars de capitaux ont déserté cet outil spéculatif. Les ETF Ethereum spot ont enregistré pour leur part 11 fois moins de volume que les ETF BTC spot lors de leur dernière journée de négociation.

1,2 milliards de dollars de sorties nettes sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Depuis maintenant plusieurs mois, le prix du Bitcoin retrace, en cherchant désespérément suffisamment de force dans les fondamentaux macroéconomiques pour tenter un nouveau départ vers de nouveaux sommets. Plus particulièrement ces derniers jours, le risque de récession lié au marché du travail américain crée le doute dans les esprits des investisseurs.

Les outils de spéculation que sont les ETF BTC spot ne sont pas en marge de ce phénomène et subissent depuis quelques jours des sorties de capitaux conséquents.

💡 Pour en apprendre plus - Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

En effet, la dernière vague de sortie de capitaux, s'étalant sur 8 jours de trading, s'élève à près de 1,2 milliards de dollars.

Depuis leur lancement au 11 janvier 2024, les ETF BTC spot n'avaient jamais connu une série aussi longue de journées d'échangesa dans le rouge.

Volumes de transaction sur les ETF BTC spot aux États-Unis depuis leur lancement

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

170 millions de dollars d'outflows pour la dernière journée de négociation des ETF BTC aux États-Unis

La journée du 6 août, 8e journée consécutive d'outflows, a enregistré 170 millions de dollars de sorties de capitaux pour les ETF Bitcoin spot américains.

L'ETF FBTC de Fidelity a enregistré la plus importante sortie de capitaux sur cette journée avec 86 millions de dollars d'outflow. Le GBTC de Grayscale a pour sa part enregistré la deuxième plus importante sortie de capitaux avec 53 millions de dollars d'outflow.

Le BITB de Bitwise se positionne troisième dans cette même métrique avec 14 millions de dollars de sorties nettes. L'ARKB d'Ark Invest et 21 Shares, l'ETF « BTC » de Grayscale et le BRRR de Valkyrie ont respectivement enregistré 7, 6, et 5 millions de dollars d'ouflows.

L'ETF de BlackRock ainsi que les 4 autres ETF américains n'ont pas enregistré d'entrées ou de sorties nettes et affichent donc un solde nul.

Résultats de la journée de négociation du 6 août sur les ETF spot américains

En parallèle de ces évènements, le prix du Bitcoin a subi une baisse de 4 % au cours des 7 derniers jours. Il est actuellement de 55 000 dollars.

Les ETF Ethereum restent, eux aussi, dans le rouge mais avec des volumes remarquablement moindres. En effet, lors de la journée du 6 août, ces derniers ont atteint le volume de 210 millions de dollars alors que celui des ETF BTC spot était de 2,4 milliards de dollars, soit 11 fois plus. Ether.

👉 Dans l’actualité également — VanEck ferme un ETF Ethereum (ETH) tandis que WisdomTree retire une demande d’enregistrement — Que se passe-t-il ?

Le NYSE de Grayscale a enregistré 11 millions de dollars de sorties de nettes de capitaux, alors que l'ETHA de BlackRock a enregistré une entrée nette de 5 millions de dollars.

Aucun des autres ETF Ether n'ayant enregistré d'entrées ou de sorties nettes de capitaux, le résultat de la journée de négociation du 6 août est donc de 6 millions de dollars d'outflow.

Le prix de l'Ether a perdu 5 % au cours des 7 derniers jours, ce qui l'amène à 2 300 dollars à l'écriture de ces lignes.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : SoSoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.