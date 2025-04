Fidelity lance le compte retraite en cryptomonnaies avec des avantages fiscaux

Déjà largement impliquée dans les cryptomonnaies, Fidelity persiste et signe avec des comptes retraite en cryptomonnaies. Comment fonctionnent-ils et à qui s'adressent-ils ?

Fidelity permet aux Américains d’investir en cryptomonnaies pour leur retraite

Si les États-Unis disposent d’un système de retraite, ses avantages sont bien moindres que dans d’autres pays comme la France, ce qui pousse ainsi les contribuables à se constituer leur propre patrimoine. Pour ce faire, plusieurs véhicules d’investissements existent, dont l’Individual Retirement Account (IRA).

En bref, ce type de compte comporte des similitudes avec le Plan Épargne Retraite (PER) français, offrant des facilités fiscales. C’est dans ce contexte que le gestionnaire d’actifs Fidelity a lancé ses IRA en cryptomonnaies. Désormais, le géant de 5 800 milliards de dollars propose à ses clients d’investir sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC).

🔎 Où acheter du Bitcoin (BTC) facilement ?

Si le choix des cryptomonnaies reste encore restreint et que la présence de Litecoin peut surprendre, l’initiative est toutefois notable, puisque les particuliers américains peuvent grâce à elle s’exposer à des cryptos spot, par le biais d’un leader reconnu de la finance traditionnelle :

Fidelity Crypto vous offre la même sécurité de niveau institutionnel que Fidelity Digital Assets offre depuis 2018. Fidelity Digital Assets offre la meilleure garde de sa catégorie, la majorité des cryptomonnaies étant conservées avec un stockage froid hautement sécurisé, qui sont des portefeuilles numériques non connectés à Internet.

En fonction de la formule d’IRA sélectionnée, les investisseurs peuvent ainsi choisir de déduire leurs investissements en cryptomonnaies de leurs impôts, ou bien de bénéficier d’une exonération sous condition lors des retraits, lors de leur départ à la retraite.

Du côté des frais, Fidelity facture 1 % de spread sur le prix des actifs à chaque transaction.

👉 Sur le même sujet — Le géant Fidelity dépose une demande d’ETF Solana — Le SOL bientôt sur tous les marchés financiers ?

Dernièrement, Fidelity a réaffirmé son intérêt pour les cryptomonnaies en se lançant dans la course aux ETF spot Solana (SOL), tandis que des rumeurs concernant la création d’un stablecoin ont également émergées. Du côté de ses ETF déjà lancés, son FBTC et capitalisé à 17 milliards de dollars et son FETH à 1,34 milliard de dollars, soit respectivement une 2e place et une 4e place.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Fidelity

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital