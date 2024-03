ETF Ethereum : Fidelity modifie sa proposition pour inclure le staking

Le staking sera-t-il la caractéristique qui différenciera les ETF Bitcoin des ETF Ethereum ? Il semble que oui, si l’on en croit une modification de candidature du côté de Fidelity. Que prévoit-elle ?

Fidelity modifie son ETF Ethereum pour inclure le staking

C’était une des questions soulevées par les projets d’ETF Ethereum. Ceux-ci prendraient-ils en compte le staking, qui est un des aspects clés du réseau ? Jusque là, les candidatures sont inégales à ce sujet. Mais Fidelity vient d’enregistrer à son tour un amendement à sa candidature, qui inclut désormais le staking.

Selon le document enregistré, les investisseurs qui souhaiteraient se positionner sur l’ETF Ethereum pourraient générer des récompenses de staking, en plus de leurs retours sur investissement :

« Le Sponsor pourra de temps en temps staker une portion des actifs du Fonds, via un ou plusieurs fournisseurs de staking, qui peuvent inclure des entités affiliées au Sponsor. »

Pour rappel, le staking consiste à mettre en jeu des tokens pour la sécurisation du réseau, en échange de récompenses distribuées périodiquement.

La SEC acceptera-t-elle ?

C’est la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui approuve ou non les candidatures aux ETF. Or celle-ci s’est montrée hostile aux cryptomonnaies qu’elle juge comme des « securities », en particulier celles qui ont des mécanismes de récompense de ce type. L’ajout d’un mécanisme lié au staking pourrait donc bien compliquer la tâche des candidats aux ETF.

Pour l’instant, plusieurs grandes firmes sont en lice pour proposer un ETF Ethereum, dont BlackRock, Ark Invest, Grayscale ou encore 21Shares. Parmi ces dernières, plusieurs ont mentionné le staking, mais pas toutes. Il est probable que ce mécanisme particulier fasse donc naître certains débats. Approuver des ETF de ce type serait en effet d’une défaite symbolique pour la SEC.

Fidelity souhaite lancer son ETF en novembre prochain. De son côté, la SEC a déjà repoussé sa prise de décision en ce qui concerne l’ETF de Blackrock. Les prochains mois nous diront donc quel est le positionnement du gendarme financier américain à ce sujet.

Source : CBOE

