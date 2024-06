ETF Ethereum spot : vers une approbation dès le 4 juillet par la SEC des États-Unis ?

Le marché des cryptomonnaies s'apprête à vivre un nouveau tournant majeur avec l'approbation imminente des ETF Ethereum spot par la SEC. Allons-nous assister à une démocratisation de l'investissement sur Ethereum pour le début de l’été ?

ETF Ethereum spot : un lancement plus qu'attendu

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait donner son approbation concernant les ETF Ethereum spot d'ici la semaine prochaine, le 4 juillet 2024, selon une information de Reuters. Cette décision tant attendue par le secteur crypto pourrait marquer un nouveau tournant dans l'institutionnalisation des cryptomonnaies.

Au total, 8 gestionnaires d'actifs ont déposé des demandes auprès de la SEC pour obtenir l'approbation de leur ETF Ethereum spot. Parmi eux, on retrouve plusieurs géants de l’investissement crypto comme BlackRock, VanEck, Franklin Templeton et Grayscale Investments.

La plupart d'entre eux avaient déjà lancé des ETF Bitcoin spot en janvier dernier, après plusieurs années de lutte avec les régulateurs américains.

Grayscale, qui gère le plus grand fonds Ethereum actuellement, espère convertir son trust Ethereum existant, l'ETHE, en un ETF Ethereum spot. Le fonds d'investissement avait déjà fait cette manœuvre avec le Bitcoin (BTC), lors de la conversion de son Bitcoin Trust, le GBTC, en ETF Bitcoin spot.

D'après nos informations, les discussions entre les gestionnaires d'actifs et les régulateurs entrent dans leur phase finale. Les modifications à apporter aux documents ne porteraient plus que sur des points « mineurs ». Un avocat travaillant avec l'un des émetteurs a déclaré « qu'il ne s'agissait plus qu'une question de temps » et que le ETF Ethereum spot étaient « probablement plus qu'à une semaine ou deux de leur approbation ».

Un feu vert pour l'adoption institutionnelle ?

Si l'approbation des ETF Bitcoin spot a été un franc succès, attirant plus de 8 milliards de dollars en quelques semaines, certains analystes sont plus prudents quant à l'enthousiasme des investisseurs à l'égard des ETF Ethereum spot.

« L'Ethereum n'a pas la même capitalisation boursière que le Bitcoin, et ses volumes de transactions sont également inférieurs », a déclaré James Butterfill, responsable des recherches chez Coinshares. « Les entrées pourraient donc être beaucoup plus faibles lors du lancement des ETF Ethereum spot ».

Sur le mois de juin, le cours de l'Ether (ETH) est en léger recul avec une baisse de 10 %, parallèlement à une baisse de 8,3 % pour le Bitcoin. La plupart du temps, les fluctuations du Bitcoin ont un impact significatif sur le prix de l'Ether.

L'approbation des ETF Ethereum spot par la SEC marquerait une nouvelle étape dans l'adoption des cryptomonnaies par les investisseurs institutionnels. En effet, la facilité d'investissement offerte par les ETF pourrait attirer un public plus large vers l'Ether, contribuant ainsi à sa croissance et à sa démocratisation auprès du grand public.

L'avenir nous dira si l'engouement pour les ETF Ethereum spot sera aussi fort que pour les ETF Bitcoin spot, mais une chose est sûre : l'approbation imminente de ces produits par la SEC est un signe de l'évolution du paysage financier aux États-Unis et d'un intérêt croissant pour les cryptomonnaies.

Source : Reuters

