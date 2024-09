Bitcoin (BTC) : la SEC approuve le trading d'options sur l'ETF de BlackRock

Vendredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a donné son feu vert pour le trading d’options sur l’ETF Bitcoin spot de BlackRock. Cela fait suite à une demande du Nasdaq le 9 janvier dernier, qui souhaitait proposer ce véhicule financier sur l’IBIT.

En bref, les options sont un outil permettant d’acheter ou de vendre un actif à un prix et une date donnés. Par exemple, si un trader souscrit à une option pour acheter du BTC à 63 000 dollars le 30 septembre et que celui-ci atteint 65 000 dollars à cette échéance, le trader réaliserait un bénéfice en exerçant son option.

Avec un tel produit, Bitcoin fait donc un pas de plus dans la finance traditionnelle et les investisseurs pourront ainsi utiliser des options sur l’IBIT pour se couvrir d’une variation de l’actif.

Au total, il existe un nombre maximal de contrats d’options en cours pouvant être émis sur un même produit, à savoir 25 000, 50 000, 75 000, 200 000 ou 250 000. Dans le cas présent, le Nasdaq a demandé à la SEC d’approuver le scénario le plus conservateur, à savoir le plafond de 25 000 contrats.

Selon les chiffres avancés par le Nasdaq, une telle limite est suffisante pour prémunir le sous-jacent, en l’occurrence l’ETF IBIT, des manipulations de marché. Et pour cause, avec 25 000 contrats d’option, cela ne représenterait que 0,4 % de la capitalisation de l’ETF, le tout avec un risque inférieur à 0,01 % sur la capitalisation du BTC.

Ainsi, ce cas de figure se place en opposition avec certains produits à effets de levier comme les futures, qui peuvent accroître la volatilité sur un actif lorsque des liquidations en cascades ont lieu durant les forts mouvements.

Selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, la SEC devrait également donner son accord pour des options sur d’autres ETF. Néanmoins, il faudra encore patienter un peu avant leur cotation. En effet, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) doivent encore se prononcer sur le sujet :

Important note: This is just one stage of approval, the OCC and CFTC has to approve as well before they officially list. The other two don't have a 'clock' so not sure when they'll be approved. A big step tho nonetheless that the SEC came around.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 20, 2024