Coinbase : la SEC abandonne ses poursuites contre l’exchange crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) a officiellement annoncé mettre fin à ses poursuites contre l’exchange Coinbase. Cette décision, qui marque un changement majeur dans la régulation du marché des actifs numériques aux États-Unis, pourrait redéfinir la relation entre les autorités et les entreprises du secteur. Quels sont les enjeux et les conséquences de cet abandon de procédure ?

