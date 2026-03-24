La SEC est-elle trop permissive avec les cryptos et Donald Trump ? Cette haute responsable démissionne

Au bout de seulement 6 mois, la directrice de la Division de l’application des lois de la SEC a démissionné, possiblement à cause d'un trop grand laxisme de l'agence fédérale. Que savons-nous ?

Cette cadre stratégique de la SEC démissionne après 6 mois seulement

À plusieurs reprises ces derniers temps, nous avons souligné que l’interprétation juridique aux États-Unis dépendait aussi de la politique en place. À ce titre, la Securities and Exchange Commission (SEC) nous en offre un parfait exemple, se montrant désormais bien plus accommodante envers l’écosystème crypto que par le passé.

Toutefois, cela ne semble pas être au goût de tout le monde au sein de l’agence, et ce, notamment pour Margaret Ryan, qui a occupé le poste de directrice de la Division de l’application des lois, de septembre dernier jusqu’à la semaine dernière. Concernant cette expérience relativement courte, Reuters, qui a consulté son mail de démission, n’a relevé aucun motif précis.

Pourtant, 2 sources anonymes ont également révélé que l’intéressée souhaitait « être plus agressive dans la poursuite des accusations de fraude et d'autres fautes, y compris dans les affaires qui touchaient le cercle du président », mais que le président de la SEC, Paul Atkins, ainsi que de « hauts responsables politiques républicains » s’y étaient opposés.

💡 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

Sous l’ère Gary Gensler, la SEC était clairement trop agressive en ce qui concerne les cryptomonnaies. À l’inverse, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’agence fédérale semble désormais parfois trop permissive, en témoignent justement les dérives du président américain avec son memecoin, par exemple.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

Quoi qu’il en soit, un porte-parole de la SEC a déclaré à Reuters que l’agence « prenait des décisions d'application fondées sur les faits, la loi et les règles, et non sur la politique » :

Dans chaque cas, la Commission a fidèlement appliqué les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les débats et les discussions entre nos avocats et les autres membres du personnel sont courants et encouragés.

Toutefois, 2 cas auraient engendré des désaccords entre Margaret Ryan et le reste de la SEC, à savoir l’accord récemment conclu avec Justin Sun, ainsi qu’une affaire concernant Elon Musk, semble-t-il, au sujet d’un retard dans ses déclarations concernant des prises de participations dans Twitter, avant le rachat.

👉 Dans l'actualité également — Délit d’initié lié à l'annonce des pourparlers avec l'Iran ? Un trader empoche 60 millions en quelques minutes

En décembre dernier, rappelons que la représentante démocrate Maxine Waters avait demandé une convocation de Paul Atkins pour une audition devant le Congrès, dénonçant une politisation de la SEC, menaçant « l’intégrité des marchés ». À l’avenir, nous pourrons voir si d’autres reproches similaires sont faits à l’agence, que ce soit de la part du camp démocrate ou du camp républicain.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.