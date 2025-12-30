Tandis que la SEC a pris un tournant largement pro-crypto en l'espace d'une année, la représentante démocrate Maxine Waters demande une audition du président Paul Atkins devant le Congrès. Que lui est-il reproché ?

Le président de la SEC va-t-il devoir répondre de ses actes devant le Congrès ?

Lorsque Gary Gensler était à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'agence fédérale a mené une importante politique anti-crypto. Depuis que Paul Atkins a pris sa place, nous assistons maintenant à une situation inverse, notamment avec l'abandon de nombreuses enquêtes et/ou poursuites, ainsi qu'une approche bien plus favorable de l'écosystème.

Toutefois, cet état de fait ne semble pas plaire à tout le monde, en particulier pour la représentante démocrate Maxine Waters, qui a appelé le président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants French Hill à convoquer Paul Atkins pour une audition devant le Congrès. Entre autres, la représentante dénonce une politisation de l'agence :

Le Congrès a conçu la SEC pour qu’elle soit indépendante de la Maison-Blanche. Pourtant, le président Atkins présente régulièrement l'action de l'agence comme un instrument de l'Administration. Cette politisation menace l'intégrité des marchés, notamment en ce qui concerne les délits d'initiés liés aux annonces politiques susceptibles d'influencer les marchés.

🔎 Quelles sont les meilleures plateformes sur lesquelles acheter des cryptomonnaies ?

S'il ne s'agit pas de dire amen à tout, à commencer par certaines initiatives crypto discutables de la famille Trump, il est intéressant de voir que la démocrate s'insurge ici contre une politisation de la SEC ; un manque d'indépendance qui semblait pourtant moins la déranger lorsque sa famille politique était aux commandes.

Rappelons que Gary Gensler a aussi été entendu à plusieurs reprises par le Congrès pour répondre de ses actions, sans que cela ne change réellement quoi que ce soit.

En outre, Maxine Waters a dénoncé plusieurs actions, telles que l’abandon de poursuites contre Coinbase ou Binance, le retrait de projets de réglementation en cours et de manière plus large, comme sur les marchés boursiers, une réduction de la transparence, une dérégulation du marché et une érosion des droits des actionnaires.

Bien entendu, chaque personne a sa propre vision de ce que devrait être la réglementation, et, lorsqu’il est question de protection des investisseurs, il est toujours difficile de trouver le bon compromis entre la compétitivité et des garde-fous suffisamment pertinents.

👉 Dans l'actualité également — Bitmine pourrait devenir l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis

Si Paul Atkins est bel et bien convoqué devant le Congrès dans un futur proche, nous reviendrons alors plus en détail sur les actions qui lui seront reprochées, ses réponses face à cela et les mesures qui en découleront.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Source : Lettre

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.