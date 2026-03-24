Délit d’initié lié à l'annonce des pourparlers avec l'Iran ? Un trader empoche 60 millions en quelques minutes

La gestion de l’actualité menée par l’administration Trump pose de nombreuses questions, face à une utilisation assumée des fake news et à la détection de possibles délits d’initiés menés à répétition. Dernier exemple en date : des pourparlers avec l’Iran annoncés par Donald Trump qui n’existent apparemment pas du côté iranien, mais qui auraient permis à un trader d’empocher des millions en quelques minutes.

Conflit en Iran : les pourparlers existent-ils vraiment ?

Depuis son déclenchement, le conflit mené par les États-Unis et Israël contre l'Iran apparaît comme une nouvelle instabilité géopolitique difficile à absorber par une économie mondiale déjà sous tension. Même l'or et son rôle de valeur refuge ne réussit pas à résister en enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis les années 80, alors que le Bitcoin tente de résister sur le niveau des 70 000 dollars.

Une situation face à laquelle la récente annonce de Donald Trump au sujet d'un report des bombardements en Iran en ce début de semaine, accompagnée d'« échanges très constructifs et fructueux en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient », a enclenché un rebond généralisé sur les marchés mondiaux.

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Le problème ? Un tweet du président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, daté du 23 mars indique qu'il n'existe actuellement aucune négociation en cours...

Aucune négociation n'a été tenue avec les États-Unis, et de fausses nouvelles sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et échapper au bourbier dans lequel les États-Unis et Israël se sont enlisés. MB Ghaliba

Dans le même temps, le média Reuters annonce que le porte-parole de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, aurait rencontré des responsables de Turquie, d'Égypte et du Pakistan, mais également le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

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Pas de quoi empêcher des opérations de trading étonnément millimétrées

Une guerre de la communication qui montre à quel point la situation reste incertaine au Moyen-Orient, mais peut-être pas autant que cela le laisse paraître en ce qui concerne certaines opérations de trading très opportunes, comme cette position à 1,5 milliard de dollars prise seulement quelques minutes avant l'annonce officielle de Donald Trump.

À 6 h 50 ce matin (le 23 mars), 1,5 milliard de dollars de contrats à terme sur le S&P 500 ont été achetés. Ce trade était si massif qu’il a enclenché une hausse de 0,3 % de cet indice. Puis, 14 minutes plus tard, à 7 h 04, le président Trump a annoncé que des « discussions productives » avec l’Iran étaient en cours. Kobeissi Letter

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Le S&P 500 ajoute 2 000 milliards de dollars à sa capitalisation en quelques minutes

Un timing de toute évidence parfait, puisqu'en seulement quelques minutes le S&P 500 a ajouté plus de 2 000 milliards de dollars à sa capitalisation, entraînant dans le même temps un bénéfice supérieur à 60 millions de dollars pour le trader concerné.

Théorie du complot, ou véritable délit d'initié ? Peut-être faut-il ajouter à cette équation la soudaine et très symbolique démission de la plus haute responsable de l'application de la loi de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, Margaret Ryan, en fin de semaine dernière, alors qu'elle souhaitait mener une enquête approfondie au sujet des délits d'initié imputables à la famille Trump.

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Sources : Kobeissi Letter, MB Ghaliba, Reuters

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