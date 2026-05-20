Donald Trump ne pourra jamais être mis en cause par le fisc américain pour des affaires passées

L’information est surréaliste, notamment si l’on considère le nombre d’opérations financières douteuses qui impliquent le président des États-Unis et ses proches : l'Internal Revenue Service (IRS) ne pourra jamais engager de poursuites contre le président Donald Trump, sa famille ou ses entreprises pour des questions fiscales passées. Comment est-ce possible ?

Donald Trump échappe officiellement au fisc américain

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, le président Donald Trump semble avoir largement délaissé son statut de sauveteur national - et d'accélérateur d'adoption espéré du secteur crypto - au profit d'une stratégie bien plus orientée vers un enrichissement personnel estimé en milliards de dollars, incluant les membres de sa famille et ses nombreuses entreprises.

Des opérations pas toujours très transparentes et légales, qui incluent notamment de possibles délits d'initiés et autres conflits d'intérêts en lien direct à sa position de leader de la première puissance mondiale, d'autant plus depuis qu'il semble avoir découvert que ce statut lui permet d'échapper à certaines obligations légales dans le domaine.

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Mais cela ne semble pas suffire à Donald Trump, si l'on en croit la récente « clause exceptionnelle » ajoutée en toute discrétion au récent accord conclu avec le ministère de la Justice afin de mettre un terme au procès de 10 milliards de dollars qu'il a lancé à l'encontre de l'Internal Revenue Service (IRS), suite à la fuite de ses données personnelles dans les médias nationaux en 2020.

En effet, il semble que le président des États-Unis ait obtenu dans le même temps une victoire supplémentaire assez incroyable, puisqu'elle implique que les services fiscaux américains ne pourront jamais engager de poursuites à son encontre - ni aucun membre de sa famille ou l'une de ses entreprises - pour des problèmes fiscaux passés.

Détail de l'accord passé par Donald Trump

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Un accord qualifié de nouveau « conflit d’intérêts »

Un accord passé en toute discrétion, que le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche, n’a même pas pris la peine de mentionner lors de son témoignage devant une commission du Sénat en début de semaine, alors qu'il apparaît à l'aide d'un simple lien hypertexte ajouté dans son communiqué officiel.

De quoi faire réagir de nombreux observateurs et membres du parti démocrate, qui ne manquent pas de qualifier cet accord de nouveau « conflit d’intérêts » impliquant le président des États-Unis, puisque ce dernier « contrôle les agences de l’exécutif chargées de décider comment répondre à une plainte qu’il a déposée à titre personnel », comme l'explique le média CNN.

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La clause indique que l’IRS et le Trésor seraient définitivement empêchés de poursuivre, relancer ou engager certains audits, contrôles, réclamations, pénalités ou redressements liés aux déclarations fiscales déposées avant l’accord. Une république bananière classique n’oserait pas une telle chose. Finneko

Pendant ce temps, un porte-parole de la Trump Organization affirme que cet accord « envoie un message bipartisan clair selon lequel l’instrumentalisation des agences fédérales à des fins politiques ne sera pas tolérée », alors que d'autres cherchent encore le lien entre fuite de données et impunité fiscale.

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Sources : Politico, Finneko

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