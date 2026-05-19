Les actions tokenisées se préparent à une percée aux États-Unis – Récap crypto de la nuit du 18 au 19 mai 2026

La SEC américaine fait un pas historique vers la tokenisation d’actions et abroge sa 'gag rule'. Pendant ce temps, le marché crypto est marqué par des avancées sur les RWA, le halving de Bitcoin qui approche et des alertes de sécurité.

le 19 mai 2026 à 7:30.

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Les actions tokenisées se préparent à une percée aux États-Unis – Récap crypto de la nuit du 18 au 19 mai 2026

La SEC accélère la tokenisation

La SEC se prépare à autoriser le trading d’actions tokenisées basées sur la blockchain. Cette décision illustre un tournant majeur dans la transformation de la finance traditionnelle. Ce signal intervient alors que des acteurs comme le Nasdaq, Kraken, Chainlink ou encore BlackRock multiplient les initiatives autour de la tokenisation, confirmant une adoption institutionnelle croissante.

La croissance fulgurante des RWA

La valeur totale des actifs du monde réel (RWA) tokenisés a atteint 31,4 milliards de dollars en mai 2026, soit une multiplication par cinq depuis début 2025. Ce bond illustre l’intérêt croissant des institutions financières, alors que la DTCC, Chainlink, Ondo Finance, BlackRock, Goldman Sachs et JP Morgan collaborent activement à la tokenisation des marchés de capitaux américains.

Bitcoin se rapproche de son prochain halving

Il ne reste que 100 000 blocs avant le prochain halving du Bitcoin. Cet événement, attendu tous les 4 ans, divisera par 2 la récompense des mineurs. Le contexte demeure particulier, la période post-halving de 2024 ayant été marquée par la pire performance historique du Bitcoin après un tel événement.

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Nouvelle alerte de phishing

Jameson Lopp, cofondateur de Casa, a mis en garde contre une nouvelle méthode de phishing exploitant les formulaires de récupération Google pour dissimuler des liens malveillants dans de longs messages truffés d’espaces. Cette alerte intervient dans un contexte où les arnaques par hameçonnage se multiplient, causant des pertes de plusieurs millions de dollars.

La finance on-chain prend le relais

Kam Benbrik, chercheur chez Bitwise, a analysé le prix du CBRS, le token pré-IPO de SpaceX sur Hyperliquid, en comparaison avec le Nasdaq. Il a souligné que la découverte des prix se poursuit sur la blockchain même quand les marchés traditionnels sont fermés, illustrant la complémentarité croissante entre finance on-chain et marchés classiques.

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Curvance suspend son marché eBTC

Curvance a détecté une anomalie sur le marché Echo eBTC et a décidé de le mettre en pause par précaution, le temps d’une enquête. Le protocole, acquis par Coinbase en octobre 2025, n’a pour le moment pas fourni de détails supplémentaires sur la nature du problème.

Tensions géopolitiques et Bitcoin

Donald Trump a annoncé le report de l’attaque américaine prévue contre l’Iran, dans un contexte de tensions autour du détroit d’Ormuz. Cette décision intervient alors que Téhéran a récemment mis en place une assurance maritime adossée à Bitcoin, liant ainsi enjeux géopolitiques et innovations crypto.

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