La banque UBS voudrait proposer du Bitcoin et de l'Ether à ses clients fortunés

Dans le sillage d'autres grandes banques avant elle, UBS pourrait permettre à son tour à ses clients d'investir dans les cryptomonnaies. En quoi consisterait cette offre ?

UBS va-t-elle faire un nouveau pas dans les cryptomonnaies ?

Depuis plusieurs années, les acteurs de la finance traditionnelle arrivent peu à peu dans les cryptomonnaies et cette tendance s'est accélérée au cours des 12 derniers mois.

D'abord extrêmement réticentes, les banques se sont finalement rendues à l'évidence, tant par opportunité financière que par clarification des divers environnements réglementaires à travers le monde.

Ainsi, la banque suisse UBS pourrait à son tour proposer des cryptomonnaies. Comme l'ont indiqué plusieurs sources anonymes proches du dossier à Bloomberg, seuls certains clients fortunés de la banque privée du groupe seraient concernés au lancement, et uniquement pour la vente et l'achat de bitcoins et d'Ethers au préalable. Par la suite, le service pourrait également s'étendre aux États-Unis et dans l'Asie-Pacifique.

Pour le moment, rien n'est encore définitif et il faudrait encore patienter avant une annonce officielle pour confirmer tout cela. Toutefois, un porte-parole d'UBS a confirmé à demi-mot les projets de la banque :

Dans le cadre de la stratégie d'UBS en matière d'actifs numériques, nous suivons de près l'évolution de la situation et explorons des initiatives qui répondent aux besoins de nos clients, tiennent compte des évolutions réglementaires, des tendances du marché et mettent en œuvre des contrôles des risques rigoureux. Nous sommes conscients de l'importance des technologies de registre distribué, comme la blockchain, qui sous-tendent les actifs numériques.

En réalité, une offre décrite telle que précédemment, n'aurait rien d'extraordinaire, au regard de l'accessibilité de plus en plus évidente de l'investissement crypto, bien que cela puisse justement intéresser une catégorie d'investisseurs fortunés ne souhaitant pas prendre le temps de se former pleinement. De plus, voilà des années que telle ou telle banque s'ouvre à l'achat et la vente de quelques actifs du haut du classement, comme le propose d'ailleurs PostFinance en Suisse depuis 2023.

Dernièrement, en France, c'est le groupe BPCE qui s'est démarqué, avec le lancement d'un compte crypto, néanmoins accessible via un abonnement et des frais généreux.

Concernant ses propres initiatives dans l'écosystème des cryptomonnaies, UBS avait fait parler d'elle à l'automne 2023, au travers d'un projet expérimental de fond tokenisé sur Ethereum. Un an plus tard, la banque avait renouvelé l'initiative, via le lancement du fonds monétaire USD Money Market Investment Fund Token (uMINT), toujours sur Ethereum. D'ailleurs, le groupe dispose d'une filiale spécialement dédiée à la tokenisation : UBS Tokenise.

Pour ce qui est de l'investissement crypto pour sa clientèle à proprement parler, UBS avait déjà fait l'objet de rumeurs au printemps 2021, là encore, selon des propos rapportés par Bloomberg. Cette fois-ci, nous verrons si tout cela se concrétise réellement, et, de quelle manière.

