BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Épargne) lance son offre crypto en France

Ce lundi, le groupe bancaire BPCE, qui inclut la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, doit lancer son offre crypto en France. Retour sur les détails de cette offre.

Le groupe BPCE s'apprête à déployer un compte crypto pour ses clients français

Selon The Big Whale, le géant bancaire BPCE, qui inclut notamment la Banque Populaire, ainsi que la Caisse d'Épargne, doit lancer ce lundi une offre crypto auprès de ses clients.

Ainsi, cette offre prendrait la forme d'un compte facturé à 2,99 euros mensuels et 1,5 % de frais de transactions, pour avoir accès dans un premier temps au BTC, à l'ETH, au SOL et à l'USDC. De plus, l'infrastructure de cette nouvelle activité doit être déployée par Hexarq, une filiale du groupe BPCE qui a obtenu son agrément comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) il y a un an maintenant.

Au préalable, cette offre doit être lancée auprès des 2 millions de clients de 4 caisses régionales, dont la Banque Populaire Île-de-France et la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, avant de s'élargir aux 12 millions de clients de la banque durant l'année 2026.

De plus en plus, nous constatons des initiatives sur la blockchain de la part des institutions bancaires, mais cette offre semble inédite en France concernant le positionnement d'un acteur d'une telle envergure vis-à-vis des clients de détail.

Toutefois, nous pouvons nous interroger sur la pertinence des frais mentionnés, étant donné que l'accès aux cryptomonnaies n'a jamais été aussi simple et à des coûts bien moindres. Malgré tout, cela pourrait amener de nouveaux entrants dans l'écosystème, qui seraient a priori frileux pour se lancer par des moyens plus crypto-natifs.

Dans un contexte où l'écosystème crypto plongerait en bear market, au regard de l'action des prix ces derniers temps, nous verrons dans quelle mesure cela pourrait affecter ou non le succès de cette nouveauté.

