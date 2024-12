France : le groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE) peut désormais proposer des cryptomonnaies à ses clients

Jeudi, la filiale Hexarq du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE) est devenue la 2e institution bancaire à obtenir l’agrément PSAN. Qu’est-ce que cela signifie pour l’entreprise ?

Une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE) obtient l’agrément PSAN

Jeudi, le cercle pour le moment très fermé des agréés comme Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) a été rejoint par un quatrième acteur : Hexarq. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit en réalité ni plus ni moins d’une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE), qui dispose désormais des autorisations nécessaires pour proposer des cryptomonnaies à sa clientèle.

D’après la fiche de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’entreprise a été agréée jeudi pour les 3 services suivants :

Conservation d’actifs numériques ;

Achats et ventes d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal ;

Échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.

Selon des propos rapportés par l’Agefi, cette possibilité de proposer des cryptomonnaies ne doit toutefois pas être confondue avec l’idée que le groupe bancaire lancera un service concret à court terme :

Les cryptoactifs font partie des sujets à l’étude dans les banques. L’obtention d’un agrément ne signifie pas nécessairement qu’une offre sera proposée en 2025, compte tenu des précautions liées à cette classe d’actifs, mais permet de garder toutes les options ouvertes en cas de décision future.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Si la prudence affichée ici est caractéristique du secteur bancaire vis-à-vis des cryptomonnaies, l’obtention d’un agrément PSAN est loin d’être anodine, même si elle se limite aux services de base mentionnés précédemment. Et pour cause, il s’agit d’un accélérateur puissant vers le statut de Crypto-asset Service Provider (CASP) du règlement MiCA, qui entre en application au 30 décembre et ouvrira les portes à l’ensemble du marché européen.

👉 Pour aller plus loin — Comment MiCA va-t-il bouleverser l’écosystème crypto européen ? Entretien exclusif avec Faustine Fleuret et William O’Rorke

Ainsi, il conviendra de rester attentif aux prochaines actions du groupe bancaire au sein de l’écosystème des cryptomonnaies. Le mois dernier, Natixis, appartenant également au groupe BPCE, s’était démarquée en jouant un rôle de premier plan dans l’émission de 100 millions d’euros d’obligations sur la blockchain, en collaboration avec des acteurs comme la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole ou BNP Paribas.

🗞️ Précommander notre journal n°5 avec des contenus exclusifs, dont le Cryptoast21

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : AMF, Agefi

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital