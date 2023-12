L'exchange américain Coinbase obtient le statut PSAN en France

La première plateforme d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis, Coinbase, vient vraisemblablement d'obtenir le fameux enregistrement PSAN auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'information a été révélée ce jeudi 21 décembre par le média CNBC mais n'a pas encore été confirmé par le régulateur français.

Coinbase obtient l'enregistrement PSAN

Après Gemini et OKX au début du mois de décembre, c'est au tour de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase d'obtenir son enregistrement en tant que Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN). C'est en tout cas ce que vient de révéler nos confrères de CNBC.

Pour le moment, Coinbase n'apparaît pas encore sur la liste de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des entreprises enregistrées en tant que PSAN. Néanmoins, le média financier américain confirme par le biais de sources internes que le régulateur français a donné son feu vert à l'entreprise pour opérer une activité dans l'hexagone.

D'après les informations publiées ce jour, Coinbase cocherait les quatre domaines du PSAN. Cela lui permettrait de proposer la garde d'actifs numériques, l'achat et la vente d'actifs numériques en monnaie légale, le trading d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques et enfin l'exploitation d'une plateforme de trading d'actifs numériques.

Pour rappel, l'enregistrement PSAN est une étape obligatoire pour toutes les entreprises souhaitant exercer sur le territoire français et proposant certains services liés aux cryptomonnaies.

L'Europe prend de l'avance sur les États-Unis ?

Pour Coinbase, l'enregistrement PSAN représente une expansion stratégique en Europe. Avec la mise en application prochaine du règlement MiCA en Europe, la détention de ce statut leur permettra de s'ouvrir les portes des autres pays pour offrir leurs services à travers l'Union.

Bien que parfois critiqué, le cadre réglementaire construit par la France a l'avantage d'attirer les entreprises étrangères. Dans le secteur en pleine expansion du Web3, il devient primordial de connaître les règles à respecter, même si celles-ci semblent parfois strictes. C'est la raison pour laquelle des géants comme Crypto.com, Binance, OKX ou encore Gemini viennent chercher le fameux PSAN.

Aux États-Unis, la pression est de plus en plus forte entre les principaux acteurs de l'industrie et la Securities and Exchange Commission (SEC). Après avoir mené une croisade contre Coinbase, Kraken et Binance en mai dernier, le régulateur américain a refusé de répondre à la pétition de Coinbase visant à créer un régime réglementaire plus stricte pour les cryptomonnaies.

Alors que Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a déjà menacé à maintes reprises de quitter le territoire, l'annonce de l'obtention de l'enregistrement PSAN en France tombe quelques jours après cette nouvelle déconvenue face au régulateur. Comme un symbole que pour une fois, la France et l'Europe se sont montrées visionnaires.

Source : CNBC

