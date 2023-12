La SEC refuse la pétition de Coinbase pour éclaircir les lois – La plateforme saisit de nouveau la justice

Le 21 juillet 2022, Coinbase surprenait l’écosystème des cryptomonnaies et lançant une pétition pour tenter de forcer la main à la Securities and Exchange Commission (SEC), de façon à ce que cette dernière éclaircisse les lois sur les valeurs mobilières.

Et pour cause, nous avons constaté à maintes reprises le flou qui entourait les conditions selon lesquelles la SEC considérait ou non une cryptomonnaie comme une security.

👉 Qu’est-ce qu’une security et qu’est-ce que cela implique pour les cryptomonnaies ?

Après que le régulateur a usé de tous les ressorts pour retarder sa réponse et que la justice l’a obligé à rendre un verdict, un communiqué a été fait ce vendredi, et la réponse pourrait se résumer en un seul mot : non.

La SEC rejette ainsi cette pétition, et Gary Gensler, son président, s’est lui-même dit heureux d’avoir soutenu cette décision, et ce, pour trois raisons :

Suite à cela, l’intéressé développe un long exposé dans lequel il contredit point par point les arguments de Coinbase. Il estime ainsi que les lois actuelles se suffisent à elles-mêmes pour définir si la vente d’une cryptomonnaie constitue une offre de titre et qu’il n’est ni nécessaire ni urgent de modifier le cadre réglementaire.

Malgré cette déconvenue, la plateforme de cryptomonnaies à l’origine de cette pétition ne s’est pas avouée vaincue, et son directeur juridique, Paul Grewal, a saisi à nouveau la justice afin de porter l’affaire devant le Troisième Circuit.

Dans cette lettre adressée à la Cour d’appel, il qualifie ainsi la décision de la SEC comme « arbitraire et capricieuse » :

1/3 Promise made, promise kept: we are now on file with Third Circuit to challenge the SEC's arbitrary and capricious denial of our petition for crypto rulemaking. We again appreciate the Court's consideration.

Dans le même temps, Brian Armstrong s’est aligné sur les propos de son directeur juridique, et s’interroge désormais sur les raisons qui poussent la SEC à refuser d’éclaircir le cadre réglementaire :

Nice small win. We went to court to challenge the SEC’s refusal to create clear rules for the industry – and it worked (a court compelled them to respond).

Now that they've formally responded (with a no!) we can challenge their response in court, which helps us get one step… https://t.co/3RcTk1OVcp

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) December 16, 2023