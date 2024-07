Selon la SEC, les ETF Ethereum (ETH) spot pourraient être lancés mardi prochain

Hier, nous revenions sur la prédiction de Nate Geraci, le président d’ETF Store, au sujet des ETF spot sur Ethereum (ETH). En effet, l’intéressé estimait leur approbation finale imminente, ne voyant plus ce qui pouvait freiner leur arrivée.

Il aura fallu à peine 24 heures pour lui donner raison, à en croire les dernières mises à jour de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ainsi, tous les émetteurs, dont le formulaire 19b-4 a été approuvé en mai dernier, auraient jusqu’à ce mercredi pour mettre à jour leur formulaire S-1, notamment avec leur politique de frais.

Dans l’hypothèse où tout se déroulerait comme prévu, les premières cotations pourraient ainsi intervenir dès mardi 23 juillet, selon des propos rapportés par des sources proches du dossier à nos confrères de CoinDesk.

Ce scénario a également été repris par Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg :

Update: Nate's instincts were right, hearing SEC finally gotten back to issuers today, asking them to return FINAL S-1s on Wed (incl fees) and then request effectiveness on Monday after close for a TUESDAY 7/23 LAUNCH. This is provided no unforeseeable last min issues of course! https://t.co/D21FD9Qf94

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 15, 2024