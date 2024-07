Les ETF Ethereum spot seront-ils approuvés cette semaine ?

Selon Nate Geraci, le président d'ETF Store, l'approbation d'un ETF Ethereum spot est imminente, et pourrait avoir lieu dès la semaine du 15 juillet. Cet accord tant attendu pourrait avoir un impact significatif sur le prix de l'Ether (ETH) et sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Welcome to spot eth ETF approval week…

I’m calling it.

Don’t know anything specific, just can’t come up w/ good reason for any further delay at this point.

Issuers ready for launch.

— Nate Geraci (@NateGeraci) July 14, 2024