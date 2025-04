Ethereum en route pour les points bas du bear market ? Analyse technique de l'Ether au 8 avril 2025

L’Ether poursuit sa trajectoire au sein d’un flux baissier qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Malgré des indicateurs de momentum proches de niveaux historiquement bas, tous les signaux convergent vers la possibilité d’un retour sur les plus bas du bear market de 2022 à moins qu’un regain rapide de force permette à l’actif de reconquérir le seuil des 1 800 dollars.

Typhon macroéconomique : au cœur de l'œil du cyclone

Nous sommes le mardi 8 avril 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 1 570 dollars.

Notre dernière analyse technique de l’ETH date du 20 mars 2025, alors que la cryptomonnaie évoluait aux alentours de 2 000 dollars. Depuis, le prix a franchi à la baisse cette barrière psychologique, s'établissant sous ce seuil et oscillant autour des 1 500 dollars.

Ethereum traverse, depuis plusieurs mois, une crise de confiance inédite. Son évolution face au dollar ou au Bitcoin présente une tendance nettement dégradée, comme rarement observé ces dernières années. Le principal catalyseur de cette chute récente est à rechercher du côté macroéconomique : la guerre commerciale lancée par D. Trump ébranle actuellement la finance mondiale.

Dans ce contexte, les crypto-actifs, après une semaine de résilience encourageante, ont finalement cédé face à la correction des marchés ce lundi, enregistrant d’importants retracements, avec une baisse de -14,04 % pour l’Ether sur les deux derniers jours.

Acheter facilement la crypto ETH avec Kraken

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sur les marchés dérivés, l’Ether reflète un sentiment clairement baissier, en cohérence avec une action des prix en constante érosion. Les vendeurs dominent largement, et le léger rebond observé ces dernières heures a entraîné la liquidation de plusieurs spéculateurs tardifs.

En cas de reprise plus marquée, Ethereum pourrait tenter un « nettoyage » au-dessus des 1 800 dollars — niveau correspondant à la précédente cassure — où l’actif pourrait rencontrer un afflux de liquidités. La capacité de l’Ether à maintenir ce seuil offrirait alors des indications clés quant à la trajectoire à venir.

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +5,10 % -17,00 % -28,00 % Ethereum/ Bitcoin +1,40 % -11,40 % -21,70 %

👉 Découvrez comment acheter facilement de l'Ether

Ethereum, au cœur de la dépression

Le titre de cette semaine n’a pas pour but de porter malheur aux détenteurs d’ETH. Toutefois, force est de constater que les tendances hebdomadaires et journalières sont clairement baissières, dans un contexte où la tendance mensuelle est désormais neutre. En effet, la cassure, en mars, des creux d’août et de septembre 2024 remet en cause la dynamique haussière de long terme.

Oui, Ethereum traverse une période particulièrement délicate, au point que tous les regards du marché se tournent désormais vers le creux à 880 dollars, atteint en juin 2022. Ce niveau pourrait bien être revisité si le Bitcoin poursuivait sa correction en direction de la zone de demande construite en 2024, située entre 55 000 et 70 000 dollars.

L’Ether revient actuellement sur les niveaux bas de l’automne 2023, lesquels avaient amorcé une première jambe haussière vers les 4 000 dollars. Si l’hypothèse d’une déviation sous le pivot des 2 000 dollars reste envisageable, il devient désormais crucial de reconquérir rapidement les 2 152 dollars afin de maintenir ce scénario.

Dans le cas où les partisans d’ETH ne parviendraient pas à relancer rapidement l’action des prix à la hausse, un long chemin de croix pourrait s’ouvrir, avec une dérive dans la zone de demande du bear market. L’objectif se situerait alors autour du dernier creux… voire en dessous, à l’image de certaines altcoins de l’écosystème Ethereum.

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

En données journalières, la dynamique baissière amorcée fin 2024 reste parfaitement lisible, ne parvenant pas à trouver de point d'appui pour initier une reprise haussière, malgré la présence de supports techniques majeurs sur le parcours. Les bandes de Bollinger poursuivent l'enchainement de leurs phases dans un contexte d’alignement baissier des moyennes mobiles, qui continuent de faire obstacle à toute tentative de franchissement des prix.

Les indicateurs de momentum s'approchent désormais de zones historiquement basses, suggérant que le timing pour des ventes devient de plus en plus risqué, tandis que le ratio rendement/risque pour les positions longues s'améliore. Néanmoins, sur le plan technique, les signaux baissiers restent dominants, et il faudra à court terme reconquérir les 1 756 dollars afin d’ouvrir un espace de consolidation latérale, préalable à toute tentative de reprise haussière.

À l’inverse, si la pression vendeuse devait se poursuivre, des supports intermédiaires pourraient se dessiner autour des 1 200 et 1 000 dollars, avant d’envisager un possible retour sur le creux de 2022, situé aux environs des 900 dollars — un scénario encore difficilement concevable jusqu’à récemment.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, l’Ether poursuit sa trajectoire au sein d’un flux baissier qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Malgré des indicateurs de momentum proches de niveaux historiquement bas, tous les signaux convergent vers la possibilité d’un retour sur les plus bas du bear market de 2022 — à moins qu’un regain rapide de force permette à l’actif de reconquérir le seuil des 1 800 dollars.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Trader la crypto ETH sur la plateforme décentralisée Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital