Donald Trump, Arbitrum et BlackRock : que surveiller cette semaine ?

La torpeur estivale n'a pas encore touché le secteur des cryptomonnaies et de l'investissement. En effet, le week-end a été marqué par la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui a déjà eu un effet sur le cours de certaines cryptomonnaies, et cela pourrait continuer. En parallèle, plusieurs tokens unlocks d'ampleur auront lieu dans les prochains jours, alors qu'on attend toujours l'approbation finale des ETF Ethereum spot. Nous faisons le point sur les dates et événements à surveiller cette semaine.

Lundi 15 juillet : unlock d’Arbitrum (ARB), nomination de Trump et résultats de BlackRock

Un des tokens unlocks les plus attendus de ce mois est celui d’Arbitrum, et il a lieu ce lundi 15 juillet. Ce sont 92,6 millions de tokens d’ARB qui vont être libérés, soit près de 3 % de l’approvisionnement. La plupart sont destinés aux investisseurs, ainsi qu’à l’équipe de développement du protocole. Au total, l’unlock d’ARB est chiffré à 65 millions de dollars environ.

Autre événement notable dans les cryptomonnaies : le token de Sanctum, baptisé CLOUD, est lancé sur le launchpad de Jupiter ce lundi. Ce lancement a été suivi, car Sanctum est à ce jour le plus grand protocole « tokenless » de Solana.

Côté macro, les regards sont sans surprise tournés vers Donald Trump, qui a été victime d’une tentative d’assassinat au cours du week-end. À partir de lundi, la Convention nationale des Républicains va avoir lieu. Le parti va confirmer que Donald Trump est le candidat officiel pour la course à la présidentielle. Déjà, la tentative d’assassinat de Donald Trump a fait grimper en flèche certaines cryptomonnaies, il est donc possible que cet événement ait à nouveau un effet sur les cours.

Autre rendez-vous à surveiller ce jour : les résultats trimestriels de Goldman Sachs et BlackRock. Les 2 géants de la finance vont publier leurs chiffres du second trimestre, qui seront particulièrement scrutés par les investisseurs.

Mardi 16 juillet : unlock de Apecoin (APE), mise à jour de Cosmos (ATOM) et résultats de Bank of America

Le mardi 16 juillet, cela sera au tour d’Apecoin de procéder à un unlock. 2,31% de l’approvisionnement en APE sera libéré, ce qui correspond à 15,6 millions de tokens. Au cours actuel de l'APE, cela représente l’équivalent de 12 millions de dollars environ.

Cosmos (ATOM) va aussi connaître une étape d’ampleur, puisqu’il s’apprête à lancer sa mise à jour V18. Cette update modifie la gouvernance du projet. Désormais, c’est le « Cosmos Hub » qui décidera des smart contracts déployés sur Cosmos.

Et la saison des résultats continue, puisque ce jour-ci, on attend les résultats de la Bank of America, ainsi que de Morgan Stanley.

Jeudi 18 juillet : mise à jour des taux directeurs de la BCE, résultats de Netflix et nouveau président de l’Assemblée nationale française

Le jeudi 18 juillet, les yeux seront rivés sur l’Union européenne (UE). La Banque centrale doit en effet annoncer si elle désire modifier ou non ses taux directeurs. Il est attendu qu’elle ne les modifie pas, mais qu’elle exprime la direction qu’elle entend suivre après l’été. Il est également possible que la BCE mentionne la France dans sa déclaration officielle.

Ce jeudi, Netflix (NFLX) sera également un des premiers des géants de la Tech à faire part de ses résultats pour le second trimestre 2024. Le géant du streaming avait été malmené pour son choix de créer un modèle avec publicité. Mais le pari avait été payant au 1er trimestre 2024, avec 9 millions d’abonnés en plus. La question est donc de savoir si l’élan s’est poursuivi au second trimestre.

Du côté de l’Hexagone, mercredi sera aussi une date clé. L’Assemblée nationale se réunit « de plein droit » ce jour. Cela veut dire que les groupes politiques auront leur composition fixée à cette date, ainsi que le bureau de l’Assemblée nationale. On ne connaît à ce stade pas le nom du prochain Premier ministre français : la situation pourrait perdurer et contribuer à faire hésiter le CAC 40, comme cela a été le cas la semaine dernière.

À surveiller également cette semaine…

Les marchés de cryptomonnaies sont encore dans l’attente d’un lancement des ETF Ethereum spot (ETH). Des rumeurs faisaient état d’un déblocage dès la semaine dernière, mais la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis semble continuer à traîner des pieds, dans un environnement politique qui s’est complexifié. Approuvera-t-elle alors le lancement cette semaine, alors que l’agenda politique reste très chargé ?

Le cours du Bitcoin (BTC) a repris des couleurs ces derniers jours : il affiche +4,3 % sur les dernières 24h. La plus grande cryptomonnaie pourrait dépasser à nouveau le seuil symbolique des 65 000 dollars. Il est cependant possible que le BTC n’ait pas encore touché son point bas local, selon différents analystes.

Source : Token Unlocks

