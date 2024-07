Donald Trump a été blessé dans une tentative d’assassinat — un spectateur et le tireur sont tués

Lors d’un meeting samedi à Butler en Pennsylvanie, le candidat Donald Trump a été victime d’une tentative d’assassinat. Celui-ci a été blessé à l’oreille, et nous pouvons effectivement entendre plusieurs claquements sur la vidéo ci-dessous, puis le voir se maintenir l’oreille droite, avant de s’abriter derrière son pupitre :

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024