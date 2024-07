Bitcoin 2024 : Donald Trump tiendra une conférence à Nashville à la fin du mois

Après s'être positionné plusieurs fois en faveur des cryptomonnaies récemment au cours de sa campagne, Donald Trump prendra la parole lors de Bitcoin 2024 à Nashville aux États-Unis. Nous faisons le point.

Donald Trump montera sur scène à l’occasion de Bitcoin 2024

Du 25 au 27 juillet prochain, la ville de Nashville dans le Tennessee accueillera Bitcoin 2024, un évènement qui se présente comme le plus gros rendez-vous annuel au monde pour la communauté Bitcoin (BTC).

Parmi les invités cette année, la scène de Bitcoin 2024 accueillera des personnalités bien connues de l’écosystème, telles que Michael Saylor, Cathie Wood, Edward Snowden et désormais, Donald Trump. En effet, les organisateurs de l’évènement ont confirmé mercredi que l’ancien président des États-Unis et candidat à la Maison-Blanche sera bel et bien présent :

ANNOUNCING: PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO SPEAK AT #BITCOIN2024 pic.twitter.com/F2mwECVMTW — The Bitcoin Conference (@TheBitcoinConf) July 10, 2024

Lors de l’édition 2023 à Miami, l’évènement avait eu son importance dans la présidentielle américaine à venir, car c’est à cette occasion que Vivek Ramaswamy et Robert F. Kennedy Jr. étaient devenus les premiers candidats à accepter les dons en cryptomonnaies.

Depuis, le sujet a pris de l’ampleur, à tel point que Donald Trump, encore farouchement opposé aux cryptomonnaies il y a quelques années, se place maintenant comme un fervent défenseur de leur cause pour tenter de gagner des voix. Pour l’heure, des entrepreneurs de l’écosystème comme les jumeaux Winklevoss ou Jesse Powell ont déjà apporté un soutient financier à l’ancien président.

Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC affichait un prix de 58 400 dollars, en hausse de 1,3 % sur les dernières 24 heures.

