Émirats Arabes Unis, Singapour, Turquie... Ces territoires où les cryptomonnaies s'arrachent

Le pourcentage de détention de cryptomonnaies atteint des sommets dans certains territoires comme les Émirats arabes unis, Singapour et la Turquie. Comment expliquer cette ruée vers l’or numérique ?

Quels pays ont le plus adopté les cryptomonnaies ?

Un rapport de Milk Road met en lumière les territoires qui ont le plus d’habitants détenant des cryptomonnaies. Sans surprise, les pays en développement, qui subissent parfois de fortes inflations, sont particulièrement représentés. Mais pas uniquement. En 2024, c’est l’Asie qui domine très largement, avec 326,8 millions de personnes détenant des crypto-actifs :

Les continents avec le plus de détenteurs de cryptomonnaies, 2024

Cela correspond à 4,5 fois plus que la seconde place de ce classement, occupée par l’Amérique du Nord. Outre-Atlantique, on dénombre en effet 72,2 millions de personnes détenant des cryptomonnaies. La 3e place du classement est occupée par l’Amérique du Sud, avec 55,2 millions de personnes.

Les memecoins suscitent de plus en plus d’intérêt

Milk Road a également déterminé quelles sont les cryptomonnaies qui suscitent le plus d’intérêt en fonction des continents. Sans surprise, le Bitcoin (BTC) arrive en tête presque partout… Sauf en Afrique, où le Notcoin (NOT) arrive en tête. Pour rappel, le NOT est originaire d’un jeu Telegram de type « tap to earn ».

Les tap to earn sont en plein essor en ce moment, et les cryptomonnaies qui leur sont associées explosent. Au point que le Notcoin soit la seconde cryptomonnaie la plus recherchée sur CoinMarketCap en Europe et en Asie. C’est l’invité surprise du classement, qui montre l’explosion rapide de ce nouveau type de jeu blockchain :

Les cryptomonnaies les plus recherchées par continent

On note aussi un attrait général pour les memecoins : en Amérique du Nord, Pepe (PEPE) et Shiba Inu (SHIB) sont 4e et 5e du classement. Cet attrait se voit aussi indirectement par la place de Solana (SOL) qui arrive seconde.

Attention cependant, il ne s’agit « que » des cryptomonnaies les plus recherchées sur CoinMarketCap. Cela montre donc un intérêt net, mais pas nécessairement une détention de ces cryptomonnaies en particulier.

Si l’on se penche sur la part de la population d’un pays qui détient de la cryptomonnaie, on peut également voir quels pays sont les premiers en termes d’adoption. Les trois pays où les actifs crypto s’arrachent le plus sont les Émirats arabes unis (25% de la population détentrice de cryptomonnaies), Singapour (24%), suivie par la Turquie (19%).

Part de la population détenant des cryptomonnaies

Les Émirats arabes unis ainsi que Singapour ont émergé en tant que hubs pour les cryptomonnaies, avec des sociétés qui s’y sont historiquement implantées. Ces deux territoires se distinguent aussi par le nombre de grandes fortunes qui y résident. Pour la Turquie, il semblerait que cela soit plutôt l’inflation qui soit en jeu. La livre turque (TRY) a perdu énormément de valeur ces dernières années, poussant les habitants à trouver des actifs alternatifs.

Milk Road note par ailleurs que les pays subissant l’inflation la plus élevée au monde, c’est-à-dire le Zimbabwe, l’Argentine, le Venezuela ainsi que la Turquie, sont pour la plupart bien placés dans le classement. Cela confirme que les territoires subissant des crises économiques majeures voient une adoption « naturelle » des cryptomonnaies par des habitants qui essaient de préserver leurs économies.

« Les données ne mentent pas. 3 des 4 pays avec les inflations les plus élevées sont aussi des pays majeurs en termes d’adoption des cryptos. »

Les stablecoins comme rempart contre la chute des monnaies fiat

Pour la Turquie, les chiffres sont colossaux : les achats de stablecoins représentent désormais 4% du PIB du pays. La Géorgie suit, avec plus de 1% du PIB. D’où une conclusion de Milk Road ; la nature de l’investissement varie en fonction du pays :

« Les nations les plus riches choisissent le Bitcoin pour des investissements, alors que les stablecoins sont privilégiés pour détenir et transférer de l’argent dans les pays les moins fortunés. »

C’est particulièrement net dans le classement des pays ayant le plus de détenteurs de cryptomonnaies. Nous avons vu d’un côté les Émirats arabes unis et Singapour, et de l’autre l’Argentine et la Turquie. L’utilisation des cryptomonnaies n’est donc pas homogène, et reflète les conditions économiques locales.

Source : Milk Road

