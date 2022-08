4 % de la population mondiale posséderait désormais des cryptomonnaies

L’adoption des cryptomonnaies progresse de manière hétérogène, mais globale. C’est la conclusion d’un rapport de Triple A, qui indique que 4 % des habitants du monde posséderaient déjà des cryptomonnaies. Qui sont les meilleurs élèves ?

La population mondiale se tourne progressivement vers les cryptomonnaies

Au total, ce sont 320 millions des personnes composant la population mondiale qui utiliseraient désormais des cryptomonnaies. Si l’on se réfère aux plus nombreux détenteurs, les États-Unis arrivent en tête avec 46 millions de détenteurs, suivis de l’Inde (27 millions), du Pakistan (26 millions), du Nigeria (22 millions) et du Vietnam (20 millions).

Si l’on se réfère au pourcentage de la population détenant des cryptomonnaies, les pays en tête changent cependant. Le Vietnam arrive alors en premier, avec un impressionnant 20 % de sa population, suivi par l’Ukraine (15 %) et les États-Unis (13 %). L’Afrique du Sud et le Kenya clôturent ensuite ce top 5 (12 et 11 % respectivement).

La France arrive 19e du classement en termes de population possédant des cryptomonnaies (3,4 millions de personnes), ce qui correspond à 5 % de sa population. On note cependant que notre étude effectuée avec l’Adan et KPMG France, que nous avons publiée en février dernier, évaluait plutôt cette part à 8 %.

Utilisateurs de cryptomonnaies par région du monde

D’autres indicateurs d’une adoption progressive

Une caractéristique notable du bear market actuel, c’est qu’il ne semble pas empêcher les entreprises de continuer à investir dans le Web3 et de s’ouvrir aux cryptomonnaies. Le rapport de Triple A évoque plusieurs chiffres pour appuyer cette tendance. Plus de 85 % des marchands des États-Unis verraient ainsi l’acceptation future des cryptomonnaies comme une « forte priorité ».

Par ailleurs, les transferts de fonds à l’internationale se transforment eux aussi : lorsqu’ils sont effectués avec des cryptomonnaies, ils sont en moyenne 388 fois plus rapides et 127 fois moins onéreux.

Les détenteurs de cryptomonnaies correspondent cependant encore à un profil plutôt restreint. 72 % sont âgés de 34 ans ou moins, 63 % sont de genre masculin, et 71 % disposent d’un niveau d’étude équivalent à une licence ou plus. Une adoption plus large par la population mondiale nécessitera donc de toucher les autres catégories.

Source : Triple A

