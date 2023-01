Le nombre de détenteurs de cryptomonnaies a atteint 425 millions en 2022

Malgré un contexte difficile en 2022, l’écosystème crypto continue d’attirer de nouveaux utilisateurs. C’est en tout cas ce que montre un rapport de Crypto.com, qui fait un état des lieux des détenteurs de cryptomonnaies.

425 millions de détenteurs de cryptomonnaies en 2022

En janvier 2022, il existait 306 millions de détenteurs de cryptomonnaies dans le monde. En décembre, ce chiffre a atteint 425 millions, soit une augmentation de +39%. Si l’on observe la progression de mois en mois, on note que la fin de l’année a montré une progression particulièrement nette :

Progression du nombre de détenteurs de cryptomonnaies sur 2022

Cette progression est notable, car le contexte macroéconomique a été particulièrement tendu cette année, sans parler des crises à répétition qu’a connu l’écosystème crypto. Cela montre que l’appétence des utilisateurs est bien présente, selon Crypto.com :

« L’adoption des cryptomonnaies a atteint de nouvelles étapes clés […] malgré des vents contraires macro, notamment l’inflation élevée, le conflit en Europe, les interruptions des chaînes d’approvisionnement ainsi que les effets persistants de la pandémie de Covid-19. »

Le Merge propulse l’adoption de l’Ether (ETH)

Le rapport note que le nombre de détenteurs d’Ether (ETH) a explosé en fin d’année, éclipsant la progression du nombre de détenteurs de Bitcoin (BTC) :

« Le nombre de détenteurs de Bitcoin a progressé de 20% [de janvier à décembre], alors que le nombre de détenteurs d’Ethereum [sic] a triplé (il a été multiplié par 3,6). »

Chaque mois de 2022, la croissance du nombre de détenteurs d’ETH a par ailleurs été plus importante que chez les détenteurs de BTC. Pour la fin d’année, Crypto.com estime qu’il s’agit d’un effet direct de « The Merge », c’est-à-dire le passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu, et le développement du staking d’ETH. En début d’été, la progression a cependant pu être due à l’explosion du secteur des NFTs.

En ce qui concerne le Bitcoin, le nombre de détenteurs a progressé fortement en avril 2022. Le pic correspond à l’adoption du BTC en tant que monnaie légale par la République centrafricaine, et l’arrivée de nouveaux utilisateurs qui en a découlé. Le rapport note par ailleurs un autre pic en novembre qu’il explique notamment par les nouveaux services en BTC proposés par de grandes institutions comme Fielity ou MoneyGram.

Que retenir de tout cela ? Que l’année rocambolesque que viennent de connaître les cryptomonnaies ne semble pas avoir entamé l’intérêt des utilisateurs, si l’on en croit ces données. Elles semblent par ailleurs en accord avec d’autres tendances. Alors que le marché a patiné depuis de nombreux mois, on note une augmentation des ventes de NFTs sur OpenSea, la plus grande plateforme d’échange de ce type. Si les volumes ne sont en rien comparables aux précédents records, ils montrent que là aussi, les utilisateurs semblent se réveiller.

Sources : Crypto.com , Dune Analytics

