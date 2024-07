Ethereum, le bottom est-il atteint ? Analyse technique de l'ETH du 10 juillet 2024

Les rumeurs arguant un lancement des ETF spot Ethereum entre le 4 et le 8 juillet se sont révélées infondées. En conséquence, l'ETH ne parvient pas à prolonger sa surperformance. Pourtant, sa force relative au sein de l'écosystème est résiliente dans un marché qui retrace significativement lors des 7 derniers jours. Dans ce contexte, quelles sont les évolutions techniques pour la 2e crypto du marché ?

Nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 3 100 dollars.

Quand Bitcoin tremble, tout l'écosystème crypto reçoit des ondes de choc par vagues répétées, inlassablement amplifiées par la psychologie des investisseurs et les leviers appliqués aux produits dérivés. En conséquence, le marché crypto a rendu 30 % de performance depuis ses plus hauts de mars. Plus étonnant encore, certains projets sous-performent au-delà des 70 % de baisse.

Dans le développement classique du cycle crypto, les altcoins parviennent à prendre le dessus sur Bitcoin au terme d'une envolée spéculative. Cette phase est souvent signe d'une phase avancée de bullrun qui voit une nouvelle classe d'investisseur entrer sur le marché. L'avidité de ces derniers les incite à se risquer aux plus volatiles des cryptoactifs. Ce temps ne semble pourtant pas encore arrivé, les données sociales le démontrent.

Dans cette phase avant-coureuse d'une surperformance à venir, il est toujours compliqué de viser juste. Faut-il placer stratégiquement ses capitaux dans les narratif porteurs, ou bien dans les projets qui montrent de la force et de l'attrait, offrant de meilleures probabilités de performance ? Dans cette catégorie, Ethereum a toujours été l'alternative n°1 pour la puissance de ses fondamentaux.

Ce cycle connait une prolifération grandissante de projets et les capitaux pourraient s'accumuler plus horizontalement, réduisant les performances tout en augmentant la difficulté à cibler le bon token au bon timing. Si l'Ether est l'une des cryptomonnaies pressenties pour surperformer, que peut-on en dire techniquement ?

Ethereum remplit ses premiers objectifs baissiers

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT -0,10 % -7,40% -15,80 % Ethereum/ Bitcoin -1,70 % -4,30 % -0,20 %

Suite au mouvement très impulsif de la semaine dernière, l'ETH atteint le retracement 0.382 de Fibonacci depuis les plus bas du marché baissier 2022 jusqu'au plus haut 2024. L'action des prix venant au point près tester le point bas du chandelier japonais du mois de mai 2024. Période durant laquelle les ETF Ether spot ont été approuvés par la SEC aux États-Unis.

La probabilité du maintien des prix au sein de cette bougie est élevée tant que le trading des ETF n'est pas ouvert. Cette hypothèse est renforcée à la fois par la réaction sur le point bas, mais aussi par la réintégration du triangle de compression tracé en bleu sur le graphique ci-après.

La semaine dernière, nous évoquions l'hypothèse d'un ETH qui viendrait s'installer sous les 3 400 dollars en quête de reconstruction haussière. La bonne réaction sur support plaide en faveur de ce scénario qui devra maintenir l'action des prix dans le triangle pour se développer. Une chasse à la liquidité au sud n'est pas à exclure pour combler la zone d'instabilité et visiter la moyenne mobile à 50 semaines.

Un tel mouvement dégraderait néanmoins la configuration graphique d'ETH, qui pourrait alors basculer dans une tendance baissière à moyen terme. À ce stade, cette dernière est neutre mais l'action des prix est dans une polarité négative tant qu'une reconquête des 3 400 dollars n'est pas actée.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

En journalier, le mouvement impulsif baissier est freiné par les supports avec une divergence haussière validée. Autre signal positif : le RSI réintègre la zone de neutralité.

Ces éléments n'actent pas définitivement le point bas puisque la construction d'un retournement prend généralement du temps. Nous avons engagé la tendance journalière le 11 juin, donc à moins d'une surprise, le travail de retournement (s'il devait se confirmer) devrait nécessiter au moins 15 jours. La reconquête de la zone des 3 400 dollars marquerait le retour à une polarité positive.

Graphique du cours d'ETH en journalier

Résilience d'ETH face aux altcoins

Contre Bitcoin, la cryptomonnaie d'Ethereum reste contrainte entre sa moyenne mobile à 7 et 20 semaines, gardant une neutralité dans une zone très resserrée. Contre les altcoins, si elle cède du terrain depuis 2 semaines, elle parvient à maintenir une polarité positive, ne retraçant pas au-delà du 0.5.

Le plus stupéfiant concerne la divergence entre l'action des prix face au dollar qui retrace entièrement la bougie d'annonce de l'ETF, et celle face au TOTAL3 qui reste tout en haut.

C'est là le signe d'une fuite de capitaux plus modérée pour Ethereum que pour l'ensemble des altcoins.

Graphique du cours d'ETH contre le marché des altcoins

En résumé, Ethereum connait à l'instar de l'écosystème une dégradation de son graphique. En journalier, la tendance reste baissière mais l'action des prix montre des signes d'une volonté à maintenir les supports. Rien n'est toutefois acté, la reconstruction dans la zone des supports pouvant nécessiter plusieurs jours avant de se réinstaller au delà des 3 400 dollars. Au sud, une nouvelle attaque des supports pourrait conduire à revisiter les 2 600 dollars.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

