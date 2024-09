ETH, stabilisation au-dessus des 2 000 dollars ? Analyse technique de l'Ethereum du 6 septembre 2024

Boudé par le marché depuis plusieurs semaines, Ethereum reste pourtant l'un des projets majeurs de l'écosystème. Dans cette première semaine de septembre, la tendance ne faiblit pas et sa force relative continue de s'épuiser. Contre le dollar, la tendance est également baissière, mais est-elle toujours aussi vive ?

Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 2 350 dollars.

L'Ether, la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum, a les plus grandes difficultés à redresser la tête ces dernières semaines. Faible contre le Bitcoin depuis son passage en proof of stake (PoS) suite à la mise à jour The Merge, l'ETH poursuit dans un canal baissier duquel il ne parvient pas à s'extirper.

L'Ether est en difficulté contre le reste des altcoins, marquant par la même occasion la semaine passée un nouveau plus bas qui n'avait pas été atteint depuis mars 2023 sur la paire ETH/TOTAL3.

Graphique d'Ethereum contre TOTAL3 en hebdomadaire

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Ethereum : coincé sous le nuage Ichimoku

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT -2,30 % -5,30 % -3,00 % Ethereum/ Bitcoin +0,10 % -0,40 % -2,10 %

👉 Comment acheter facilement de l'Ethereum (ETH) en 2024 ?

En hebdomadaire, l'analyse par le prisme du système Ichimoku indique une dérive sous le nuage. Le passage en tendance baissière est confirmé par la Chikou span.

L'action des prix doit désormais faire face à une résistance très marquée au niveau du bas du nuage. Celui-ci est très plat sur le niveau des 2 800 dollars, démontrant l'importance de cette zone pour la suite. Cela correspond à la zone basse du range qu'Ethereum travaillait depuis le mois de mars.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Au sud, Ichimoku permet de mettre en évidence 2 niveaux à 2 234 et 2 120 dollars, qui pourraient former avec la confluence de la zone violette la zone basse d'un range dans lequel ETH pourrait évoluer les prochaines semaines. La zone des 2 750 à 2 820 dollars étant la borne haute de ce range.

Graphique d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

ETH, ralentissement à l'approche des 2 000 dollars

En journalier, une divergence RSI pourrait être en train de se former pour l'Ether à l'approche des 2 000 dollars, mais cette dernière n'est toutefois pas confirmée. Elle démontre cependant un ralentissement des forces vendeuses. Néanmoins, cela n'exclut pas qu'une seconde jambe baissière pourrait s'abattre sur ETH.

Objectivement, le potentiel baissier semble tout de même en grande partie consommé si l'on considère le maintien d'Ethereum dans une configuration haussière. Le point bas du 5 août a touché au point près le retracement 0.618 de toute la hausse depuis les plus bas du bearmarket 2022.

Franchir à nouveau ce niveau en clôture marquerait la fin du rallye pour ETH, l'orientant soit :

vers une période de consolidation et de reconstruction latérale entre 1 500 et 2 100 dollars ;

vers de nouveaux plus bas.

Ces 2 scénarios sont toutefois au stade de développement actuel de l'action des prix, et sont moins probables qu'une reconstruction haussière au dessus des 2000 dollars.

Graphique du cours d'ETH en journalier

En résumé, la cryptomonnaie d'Ethereum est dans une position délicate. Proche de travailler le 0.618 de sa dernière jambe haussière majeure, elle laisse planer le doute quant à sa capacité de se relancer. Ce doute est d'autant plus exacerbé qu'ETH perd en force relative contre BTC, mais aussi contre le reste des altcoins. Les probabilités d'une relance sur ce niveau dans une tendance de fond haussière sont toutefois favorables.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.