Les liquidations en cascade menacent l’ensemble du marché crypto

Ces derniers jours, les marchés des cryptomonnaies ont été secoués par une série de liquidations massives, révélant les limites et les dangers des mécanismes automatisés de gestion des prêts dans la finance décentralisée. À mesure que les prix ont chuté brutalement, de nombreuses positions fortement exposées ont été vendues de manière automatique, entraînant une pression supplémentaire sur le marché. Ce contexte a ravivé la crainte d'une liquidation en cascade, un phénomène capable d'entraîner l'ensemble du marché dans une chute brutale.

Quand les baleines perdent des millions

Ces derniers jours, le marché des cryptomonnaies a une nouvelle fois démontré sa volatilité brutale. Le prix de l’Ether (ETH) a plongé de plus de 20 % en quelques heures, atteignant un seuil de 1 431 dollars, son plus bas niveau depuis 2 ans. Cette chute a provoqué l’activation automatique de nombreux mécanismes de liquidation sur les plateformes de finance décentralisée comme Sky (anciennement MakerDAO).

L’un des cas les plus frappants concerne une « Baleine » qui détenait une position adossée à 67 570 ETH, soit environ 106 millions de dollars. Lorsque le cours est descendu sous un seuil critique, la position est devenue trop risquée et a été liquidée automatiquement pour rembourser le prêt en stablecoins (DAI).

Le plus gros risque de liquidation pour Ether (ETH) aujourd’hui se situe entre les niveaux de 1 500 et 1 000 dollars. Cette zone est considérée comme un « no man’s land » technique, c’est-à-dire une zone pauvre en supports historiques et en volumes d’échange significatifs. Si le cours venait à s’y aventurer, cela pourrait déclencher un effet boule de neige particulièrement brutal au niveau des liquidations.

Volume de liquidation en DeFi

Ces mécanismes, conçus pour garantir la solvabilité des plateformes, sont automatiques. Lorsqu’un investisseur ne respecte plus le ratio de protection exigé, sa garantie est mise en vente pour rembourser les créanciers. Mais ce système, s’il fonctionne bien individuellement, peut provoquer un effet domino destructeur lorsqu’il est enclenché à grande échelle.

Car vendre massivement des ETH sur le marché en même temps que d’autres acteurs fait chuter davantage le prix de l’actif. Ce qui entraîne à son tour de nouvelles liquidations pour d’autres emprunteurs. C’est le risque de liquidations en cascade, un phénomène qui s’auto-entretient jusqu’à ce que le marché atteigne un nouveau point d’équilibre.

Un écosystème interconnecté où la DeFi peut tout faire basculer

La propagation des effets de liquidations dans la DeFi vers les marchés traditionnels ne s'explique pas uniquement par son fonctionnement. Elle s’explique aussi par l’existence de mécanismes d’arbitrage entre les plateformes décentralisées (DEX) et centralisées (CEX).

Lorsque les prix varient fortement sur un DEX suite à des liquidations massives, des investisseurs interviennent pour profiter des écarts de prix, ce qui entraîne des ajustements sur les CEX, et donc sur le marché global.

Les secousses enregistrées dans la DeFi peuvent rapidement contaminer l’ensemble de l’écosystème crypto, car les cryptos y sont interconnectés par des stratégies de trading automatisées et des effets de levier partagés. Une chute brutale du prix sur un protocole DeFi peut se répercuter sur les marchés centralisés via ces flux d’arbitrage, déclenchant une baisse généralisée et alimentant à son tour d’autres cycles de liquidation.

