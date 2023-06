Binance accusée de vendre du BTC pour maintenir le prix du BNB

La tourmente continue pour Binance, dans le sillage des attaques du régulateur américain. La première plateforme d'échange de cryptomonnaies est accusée de vendre massivement des Bitcoin (BTC) pour maintenir le prix du BNB, son token natif. Celui-ci est notamment menacé par une liquidation potentielle de 210 millions de dollars autour du prix de 220 dollars.

Vendre du BTC pour sauver le BNB ?

Tout a démarré d'une simple publication d'un internaute sur Twitter. Celui-ci pointait du doigt des mouvements de prix étranges pour les paires BTC/USDT et BNB/USDT sur Binance. Selon lui, il se pourrait que la plateforme d'échange vende intentionnellement du BTC pour acheter massivement du BNB et artificiellement maintenir le prix.

Figure 1 : Comparaison de la paire BTC/USDT et BNB/USDT sur différents indicateurs et sur la période 25 mai - 13 juin

La figure ci-dessus a été mise en avant par l'internaute pour prouver sa théorie. À gauche, nous retrouvons la paire BTC/USDT et à droite, la paire BNB/USDT. Assez rapidement, nous observons l'impact des récentes actualités sur le cours du BNB de Binance (voire le graphe situé en haut à droite).

Néanmoins, le plus intéressant se trouve dans les deux graphes du milieu, représentant l'indicateur CVD. Celui-ci est particulièrement utile pour suivre les transactions sur les contrats adossés à l'actif en question, ici uniquement en spot. Comme vous pouvez le constater sur la figure ci-dessus, pour Bitcoin : il n'a cessé de diminuer linéairement depuis la fin du mois de mai, symbolisant une vente continue de BTC sur l'exchange.

À l'inverse, pour le token de Binance : cet indicateur n'a fait que d'augmenter sur la même période, symbolisant un achat quasi discontinu de BNB sur l'exchange. Le problème étant que ces comportements ne reflètent ni les mouvements de prix sur les actifs ni les états d'esprit des investisseurs qui semblent plutôt quitter leurs positions sur les altcoins risqués et se réfugier sur le Bitcoin.

Face à ces rumeurs, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s'est empressé de répondre. Il a cité le tweet de cet internaute en utilisant des éléments de langage qui lui sont propres, notamment le chiffre 4, devenu une réponse symbolique face au FUD :

« 4. Binance n'a pas vendu de BTC ou BNB. Nous avons même encore un bag de FTT. Il est étonnant qu'ils puissent savoir exactement qui a vendu sur la base d'un simple graphique de prix impliquant des millions de traders. FUD. 🤷‍♂️ »

Une menace à 200 millions de dollars sur le BNB

L'une des raisons pour lesquelles le scénario décrit ci-dessus est envisageable est la menace pesant actuellement sur le cours du BNB. Le token de Binance fait face à un mur de liquidation de 200 millions de dollars si son cours venait à chuter en dessous de 218 dollars.

Figure 2 : Liquidation potentielle en DeFi menaçant le cours du BNB

La situation est simple : si le cours de la BNB continue sa chute, environ 210 millions de dollars seraient liquidés sur Venus, un protocole de finance décentralisée (DeFi) spécialisé dans le lending. La seule issue serait que le détenteur de cette adresse vienne ajouter du collatéral à sa position. Toutefois, c'est impossible puisque son adresse a été gelée par Binance dans le cadre d'une affaire remontant à automne 2022.

En effet, cette position appartient à un hacker ayant dérobé plus de 2 millions de BNB (soit 500 millions de dollars environ). Pour ce faire, il avait emprunté 147,5 millions de dollars de stablecoins avec un collatéral de 935 000 BNB. C'est justement cette position qui menace l'entièreté de l'écosystème de la BNB Chain.

Pour information, il existe tout de même une porte de sortie, qui remet une nouvelle fois en cause la décentralisation de la BNB Chain. Il existe une adresse placée sur liste blanche appartenant à l’équipe centrale de la BNB Chain et ayant l'autorisation d'effectuer la liquidation en collaboration avec « Binance et d’autres acteurs » afin d'éviter qu'elle survienne avec friction.

👉 Dans l’actualité également — Chute des altcoins — Le Bitcoin (BTC) représente désormais la moitié de la capitalisation des cryptomonnaies

Sources : Figure 1 - Twitter, Figure 2 - DeFiLlama

