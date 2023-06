Venus Protocol : 150 millions de dollars empruntés par le hacker de la BNB Smart Chain pourraient être liquidés

L’emprunt contracté sur Venus Protocol par le hacker de la BNB Smart Chain à l’automne 2022 est aujourd’hui en passe de connaître une liquidation. Ainsi, c’est un collatéral d’environ 200 millions de dollars de BNB qui est à risque. Regardons cela de plus près.

150 millions de dollars sont en passe d’être liquidés sur Venus Protocol

Il y a plusieurs mois, à l’automne 2022, un hacker avait mené un impressionnant vol sur la BNB Smart Chain, conduisant à une perte de plus de 2 millions de BNB pour plus de 560 millions de dollars à l’époque. Pour parer à cela, les validateurs avaient opéré des mesures d’urgence controversées, qui impliquaient notamment l’arrêt de la blockchain et un hard fork.

Pour mener à bien son méfait, l’attaquant avait emprunté environ 147,5 millions de dollars de stablecoins sur l’application de prêts et d’emprunt Venus Protocol, qu’il avait collatéralisé au moyen de près de 935 000 BNB.

Mais voilà que ces derniers jours, l’écosystème a connu une forte volatilité en raison de la crise réglementaire aux États-Unis, et le BNB n’a pas été épargné avec une perte de près de 17 % rien que sur les 7 derniers jours.

Ainsi, la position du hacker se trouve fortement dégradée sur Venus Protocol, et selon les données de DefiLlama, si le BNB venait à basculer sous la barre des 220,067 dollars l’unité, la liquidation des plus de 200 millions de dollars de collatéral commenceraient à être opérée.

Une situation sous contrôle

Avec de tels montants en jeu, une liquidation pourrait entraîner une chute importante du BNB, déclenchant alors des liquidations en cascade, créant un cercle vicieux. Pour éviter cela, une proposition de gouvernance avait été ouverte dès novembre 2022, de façon à ce que cette liquidation, si elle devait advenir, soit effectuée manuellement afin de limiter l’impact sur les cours.

De ce fait, une adresse avait été placée sur liste blanche, donnant l’exclusivité à l’équipe centrale de la BNB Chain pour effectuer la liquidation en collaboration avec « Binance et d’autres acteurs » en cas de besoin. Cela a de nouveau été confirmé ce matin :

According to the governance proposal below, the BNB Chain core will take over the $BNB position on Venus if the BNB price hits the liquidation threshold. https://t.co/MSUHLUTwTS — BNB Chain (@BNBCHAIN) June 12, 2023

En vue de cette éventualité, les équipes de Venus Protocol ont indiqué que l’adresse en question avait commencé à être approvisionnée en vue de l’opération :

« Le portefeuille sur liste blanche a été initialement financé avec 30 millions de dollars en USDT avec l’assurance d’éviter un manque à gagner sur Venus et de fournir un soutien supplémentaire via ce mécanisme approuvé par la gouvernance de Venus. »

Ainsi, si la liquidation devait survenir, elle aurait lieu sans friction. Néanmoins, si cela est fait « pour la bonne cause », cela met en lumière une fois de plus la forte centralisation de l’écosystème BNB Smart Chain et sa dépendance à Binance, tandis que la valeur principale d’une blockchain est censée être l’immuabilité pour le meilleur et pour le pire.

Sources : DefiLlama, Venus Protocol

