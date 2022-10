Binance évite ce qui aurait pu être l'un des plus grands hacks de l'histoire sur la BNB Chain

Tôt dans la nuit, la production de blocs a été stoppée sur la blockchain de Binance, la BNB Chain, suite à l'exploitation du bridge BSC Token Hub qui aurait pu coûter plus de 560 millions de dollars.

Due to irregular activity we're temporarily pausing BSC. We apologize for the inconvenience and will provide further updates here.

Thank you for your patience and understanding.

— BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022