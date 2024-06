CoinStats : une faille de sécurité affecte près de 1 600 wallets — Êtes-vous concerné ?

Samedi soir, certains utilisateurs de l’application CoinStats sur iOS sont susceptibles d’avoir reçu une notification prétendant qu’ils avaient gagné des ETH, en récompense d’un tirage au sort. En réalité, il s’agit d’une notification frauduleuse destinée à voler les cryptomonnaies des utilisateurs ciblés :

Hey frens,

Some iOS users received a scam notification. We're investigating it.

Sorry for the inconvenience. We'll update you ASAP.

Thanks for your understanding. pic.twitter.com/8CRBrC6JxB

— CoinStats (@CoinStats) June 22, 2024