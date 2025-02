Bybit annonce un retour à 100 % des actifs clients, malgré plus de 6 milliards de dollars de sorties

Difficile de passer à côté ces derniers jours, l’exchange de cryptomonnaies Bybit a subi le plus important hack de l’Histoire vendredi, avec un vol équivalent à 1,46 milliard de dollars en ETH. Malgré une congestion sur les demandes de retraits, nous avons vu ce week-end que la plateforme était malgré tout parvenue à honorer toutes les demandes et que le système avait de nouveau été stabilisé samedi.

Tandis que l'entreprise a dû prendre des mesures d’urgence, affirmant publiquement sa solvabilité, de nombreux ETH ont dû être rassemblés afin de reconstituer le trou béant dans les réserves laissé par le hack. À ce propos, le compte X de Lookonchain a identifié que Bybit avait pu acquérir près de 447 000 ETH, en majorité par le biais d’achats, mais aussi via quelques emprunts.

Ben Zhou, le PDG de l’entreprise, a donné du crédit à cette analyse, tout en annonçant qu’une preuve de réserves auditée serait bientôt publiée, afin d’attester d’un retour à 100 % des fonds des clients :

Latest Update: Bybit has already fully closed the ETH gap, new audited POR report will be published very soon to show that Bybit is again Back to 100% 1:1 on client assets through merkle tree, Stay tuned. https://t.co/QLa1vOujM6

— Ben Zhou (@benbybit) February 24, 2025