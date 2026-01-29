La plateforme crypto ByBit va proposer des comptes bancaires à ses clients

La plateforme émiratie ByBit continue d’étendre ses services. Ses clients pourront bientôt disposer de comptes bancaires « traditionnels ». Qu’est-ce que cela change ?

le 29 janvier 2026 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

La plateforme crypto ByBit va proposer des comptes bancaires à ses clients

ByBit va proposer des comptes bancaires à ses clients

Selon une conférence diffusée par ByBit, le produit « My Bank powered by ByBit » va être proposé aux clients de la plateforme courant février. Il s’agit de comptes bancaires, incluant un numéro IBAN, pour envoyer et recevoir des fonds d’autres banques.

Au départ, seul le dollar américain sera supporté par le nouveau service de ByBit. Pour les utilisateurs existants, il suffira de procéder à une vérification d’identité (KYC), afin de pouvoir commencer à déposer de la monnaie fiat, recevoir des paiements et échanger des cryptomonnaies.

L’initiative de ByBit s’appuie sur un partenariat avec la Qatar National Bank (QNB), ainsi que DMZ Finance. Le PDG de ByBit, Ben Zhou, a souligné que l’ambition de l’entreprise était de proposer un service « tout-en-un » :

blockquote icon

Ce produit va éliminer de nombreuses difficultés et contraintes que l’on observe aujourd’hui. […] Du point de vue de la banque, il s’agit simplement d’un virement vers votre propre compte bancaire. Vous pouvez même l’utiliser pour acheter une voiture, payer un appartement, ce genre de choses – sans aucune complication.

👉 Retrouvez notre avis complet sur la carte crypto ByBit EU

Les plateformes de cryptomonnaies tendent à intégrer des services bancaires traditionnels, afin de répondre aux besoins des clients. C’est un signe de plus que la frontière entre finance traditionnelle et cryptomonnaies est désormais très mince.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Bloomberg

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3901 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Bybit

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Ce célèbre investisseur américain prédit un effondrement de l’ordre monétaire et politique actuel

Ce célèbre investisseur américain prédit un effondrement de l’ordre monétaire et politique actuel

 Après 9 ans d'inactivité, une whale transfère des centaines de millions de dollars d'ETH vers Gemini

Après 9 ans d'inactivité, une whale transfère des centaines de millions de dollars d'ETH vers Gemini

 60 % des plus grandes banques américaines sont désormais ouvertes au Bitcoin

60 % des plus grandes banques américaines sont désormais ouvertes au Bitcoin

 3 millions de Bitcoins auraient été perdus dans une tempête solaire

3 millions de Bitcoins auraient été perdus dans une tempête solaire