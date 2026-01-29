La plateforme crypto ByBit va proposer des comptes bancaires à ses clients

La plateforme émiratie ByBit continue d’étendre ses services. Ses clients pourront bientôt disposer de comptes bancaires « traditionnels ». Qu’est-ce que cela change ?

ByBit va proposer des comptes bancaires à ses clients

Selon une conférence diffusée par ByBit, le produit « My Bank powered by ByBit » va être proposé aux clients de la plateforme courant février. Il s’agit de comptes bancaires, incluant un numéro IBAN, pour envoyer et recevoir des fonds d’autres banques.

Au départ, seul le dollar américain sera supporté par le nouveau service de ByBit. Pour les utilisateurs existants, il suffira de procéder à une vérification d’identité (KYC), afin de pouvoir commencer à déposer de la monnaie fiat, recevoir des paiements et échanger des cryptomonnaies.

L’initiative de ByBit s’appuie sur un partenariat avec la Qatar National Bank (QNB), ainsi que DMZ Finance. Le PDG de ByBit, Ben Zhou, a souligné que l’ambition de l’entreprise était de proposer un service « tout-en-un » :

Ce produit va éliminer de nombreuses difficultés et contraintes que l’on observe aujourd’hui. […] Du point de vue de la banque, il s’agit simplement d’un virement vers votre propre compte bancaire. Vous pouvez même l’utiliser pour acheter une voiture, payer un appartement, ce genre de choses – sans aucune complication.

Les plateformes de cryptomonnaies tendent à intégrer des services bancaires traditionnels, afin de répondre aux besoins des clients. C’est un signe de plus que la frontière entre finance traditionnelle et cryptomonnaies est désormais très mince.

Source : Bloomberg

