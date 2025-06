Bybit présente Byreal, un nouveau type de DEX pour le trading décentralisé sur Solana

Très prochainement, Bybit va lancer Byreal, un exchange décentralisé (DEX) d’un nouveau genre construit sur Solana (SOL). Que savons-nous sur cette nouveauté ?

Bybit dévoile son DEX Byreal

Dimanche, Ben Zhou, le cofondateur et PDG de Bybit, a partagé une annonce concernant un exchange décentralisé (DEX) propulsé par Bybit, baptisé par Byreal et construit sur Solana (SOL). À l’inverse de certains concurrents, ce nouveau produit aura la particularité inédite d’offrir un format hybride et s’appuyant sur la liquidité d’un exchange centralisé, en l’occurrence Bybit :

Byreal, notre premier DEX on-chain incubé par Bybit, sera opérationnel d’ici la fin du mois. Construit à partir de zéro, et natif de Solana. […] Byreal n’est pas « un simple DEX ». Il combine une liquidité de niveau CEX avec une transparence native de la DeFi. Voilà à quoi ressemble une véritable finance hybride.

Côté technique, les ordres combineront un modèle de Request For Quote (RFQ) et de Concentrated Liquidity Market Maker (CLMM).

En bref, le RFQ peut être vu comme le modèle d’ordre classique sur un CEX, où l’utilisateur va effectuer une demande à un certain prix et où un market maker va exécuter l’ordre. Concernant la CLMM, il s’agit d’un concept vers lequel tendent à évoluer les DEX, en se détachant du modèle d’Automated Market Maker (AMM) dans lequel les pools de liquidité sont construites à 50-50 entre 2 actifs. Avec des pools utilisant un modèle de CLMM, le ratio entre 2 actifs peut varier afin de répondre de manière optimale à la demande du marché à un instant T.

En outre, l’application proposera également un launchpad, ainsi que des coffres pour générer du rendement, notamment sur le bbSOL, le token de Bybit servant de preuve de staking sur le SOL.

En matière de délai, il faudra encore patienter un peu pour essayer Byreal en conditions réelles, mais les équipes du DEX ont donné plus de précisions sur ce point :

Byreal est conçu pour transformer une liquidité fragmentée en opportunité unifiée. Lancement du testnet le 30 juin. Mainnet disponible au troisième trimestre 2025. Conçu avec conviction. Propulsé par Solana. Soutenu par Bybit. Voici Byreal.

Selon les données d’Arkham, Bybit a aujourd’hui 19,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. À la mi-décembre, le CEX avait réalisé un plus haut historique à 26 milliards de dollars, avant de connaître une chute importante jusqu’à 15 milliards de dollars dans le sillage de l’impressionnant hack de février dernier.

Avec un DEX sur Solana, cela pourrait permettre à l’entreprise de générer une source de revenus supplémentaire et complémentaire à son activité d’exchange centralisé.

À titre indicatif, les 5 applications ayant généré le plus de revenus sur Solana au cours des dernières 24 heures sont Pump.fun, Axiom, Phantom, Raydium et Meteora, respectivement avec 1,32 million, 1,08 million, 432 000, 188 000 et 180 000 dollars.

Source : X

