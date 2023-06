Le volume de trading journalier sur les CEX est au plus bas depuis 2020 : qu'est-ce que cela signifie ?

Les données de marché convergent vers un constat clair : à la lumière du bear market, et plus précisément de cette terrible année 2022 qui a vu s'effondrer des acteurs de premier plan de l'écosystème crypto (FTX, Celsius, Terra, 3AC), les investisseurs délaissent les exchanges centralisés (CEX) au profit des exchanges décentralisés (DEX).

Figure 1 - Volumes de trading sur les CEX

Actuellement, environ 5 milliards de dollars s'échangent quotidiennement sur les exchanges centralisés, un point bas qui n'avait pas été touché depuis 2020. Au-delà du trading pur, nous pouvons également constater que les CEX sont délaissés concernant le stockage de cryptomonnaies. Un point qui ne surprend pas, les investisseurs ayant peur qu'un scénario à la FTX se répète.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, environ 2,3 millions de Bitcoins (BTC) sont hébergés sur les exchanges centralisés, contre 3,2 millions en mars 2020 lors du point le plus haut pour cette métrique. Depuis, le nombre de BTC stockés sur les CEX n'a eu de cesse de baisser, avec une diminution particulièrement remarquée au mois de novembre 2022 (chute de FTX).

Figure 2 - Nombre de BTC hébergés sur les exchanges (orange) et cours du BTC (noir)

Selon notre analyste Prof. Chaine, dont la dernière analyse est en ligne sur notre site, les investisseurs sont résolument tournés vers des solutions garantissant la propriété de leurs fonds :

« Dans l'ensemble, les utilisateurs de cryptomonnaies semblent favoriser la souveraineté et la sécurité, devenant de plus en plus réticents à déléguer leur confiance à des tierces parties. L'application de l'adage "Not your keys, not your coins" est visible au sein du secteur. L'éthos cypherpunk se renforce à chaque bear market et celui dont nous venons de sortir n'a pas fait exception à la règle. »