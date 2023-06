L'entreprise Nansen se sépare de 30% de ses effectifs en raison du marché baissier

Malgré la croissance du Bitcoin (BTC) depuis le début de l'année, le bear market n'a pas dit son dernier mot. Pour preuve, l'entreprise Nansen spécialisée dans l'analyse des données blockchains se sépare d'une partie conséquente de ses effectifs.

This week we announced the extremely difficult decision to reduce the size of the Nansen team.

I’m endlessly grateful to the incredible people we are parting ways with. They will go on to achieve great things, and we'll ensure they get a soft landing, with severance and support.

— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) May 30, 2023