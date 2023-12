Retour au Web2 : le jeu d’échecs Immortal Game abandonne ses fonctionnalités Web3

Le jeu d’échecs play to earn Immortal Game a effectué un surprenant demi-tour en dévoilant l’abandon de ses fonctionnalités Web3. Quel avenir pour le projet, qui avait pourtant levé 15,5 millions de dollars l’année dernière ?

Immortal Game tourne le dos au Web3

Annoncé la semaine dernière sur son serveur Discord, le jeu d’échecs Immortal Game a abandonné ses fonctionnalités Web3 cette semaine :

« Après mûre réflexion, nous avons décidé d’arrêter le développement des fonctionnalités liées au play-&-earn et aux objets de collection NFT sur Immortal Game. »

Le principe du jeu était simple : en plus des règles classiques des échecs, la réalisation de certains défis permettait d’engranger des points pour différents classements. La position de chaque joueur dans ces classements leur permettant de gagner plus ou moins d’argent sous forme d’ETH ou de CMT, le token du jeu utilisé pour la distribution des récompenses.

Ces défis étaient liés à des pièces du jeu sous forme de tokens non fongibles (NFT) tels que « réaliser un grand roque » pour une tour ou « promouvoir un pion » pour un pion. Plus le NFT était rare, plus les points marqués lors d’une victoire et la réalisation du défi étaient importants.

Si le concept offrait un merveilleux cas d’usage pour les NFT dans le gaming, il ne semble pas avoir convaincu les équipes d’Immortal Game elles-mêmes, qui pointent des dérives :

« Nous avons constaté qu’en offrant de grandes sommes d’argent sans barrière à l’entrée, nous encouragions une forte triche sur la plateforme et une dégradation de l’expérience utilisateur de notre base de joueurs légitimes qui souhaitent un endroit juste et sûr pour jouer aux échecs en ligne. »

Quel avenir pour le jeu ?

Tandis que les fonctionnalités Web3 d’Immortal Game et son modèle play to earn étaient au cœur de la proposition de valeur du jeu, il convient dorénavant de se demander quel intérêt les joueurs auraient à lui rester fidèles. Et pour cause, sur l’aspect purement Web2, le jeu Chess.com, par exemple, a largement fait ses preuves en matière d’échecs en ligne, et ce, depuis des années.

Ce qui est d’autant plus surprenant, c’est que les équipes d’Immortal Game avaient réalisé une levée de fonds de 15,5 de dollars en septembre 2022, justement pour développer les fonctionnalités Web3 du jeu.

Depuis lundi, les joueurs qui souhaitent vendre leur NFT, qui n’ont désormais plus aucun intérêt si ce n’est une hypothétique valeur sentimentale, doivent maintenant passer par la marketplace d’Immutable X, le layer 2 sur lequel était construit le jeu.

En outre, l’interface du jeu n’affiche plus les soldes en ETH et CMT des joueurs, même si bien entendu, les actifs restent présents dans leur portefeuille. Concernant le CMT toutefois, ce dernier est devenu totalement inutile.

Dans son annonce de la semaine dernière, le porte-parole d’Immortal Game a aussi suggéré que de futurs tournois « pourraient impliquer des récompenses en monnaie fiduciaire », bien que le conditionnel soit à souligner.

Dans un tel cas de figure, il s’agirait d’ailleurs de comprendre en quoi des récompenses en monnaies fiat seraient plus adaptées pour prévenir la triche, que le modèle initial laissé à l’abandon.

Plus tôt cette année, le projet avait également dû faire face à des difficultés, entraînant une dizaine de licenciements.

