Qu'est-ce que le maximalisme dans le monde des cryptomonnaies ?

Le maximalisme en cryptomonnaies est la conviction qu'une cryptomonnaie spécifique, souvent le Bitcoin, surpasse toutes les autres. Mais quels sont les arguments avancés par les maximalistes des cryptomonnaies et quelles critiques reçoivent-ils ?

C’est quoi un maximaliste en crypto ?

Le terme « maximaliste » en cryptomonnaies désigne une personne ou un groupe qui croit fermement à la supériorité absolue d'une cryptomonnaie par rapport à toutes les autres.

Cette conviction est souvent accompagnée d'une loyauté exclusive et d'un soutien de fer à cette cryptomonnaie, au point de rejeter ou de minimiser l'importance des autres cryptos.

Les maximalistes sont souvent perçus comme des puristes qui voient leur cryptomonnaie choisie comme la seule solution viable pour l'avenir de la finance décentralisée.

Parmi eux figurent des personnalités telles que Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, un fervent maximaliste du Bitcoin. Michael Saylor a transformé MicroStrategy en un type de fonds d'investissement Bitcoin, ayant accumulé des milliards de dollars en BTC comme réserve de valeur stratégique pour l'entreprise.

Voici par exemple la photo de profil X de Michael Saylor, où il arbore une variante des « Laser eyes », un moyen de se proclamer Bitcoin maximalist aux yeux de tous.

On compte également Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter et fondateur de Block (anciennement Square). Jack Dorsey a manifesté un soutien exclusif au Bitcoin, en intégrant cette cryptomonnaie dans les services de paiement de Square et en favorisant le développement de technologies qui renforcent l'écosystème Bitcoin.

Brève histoire du terme et contexte de son apparition

Historiquement, le terme « maximaliste » a été utilisé pour la première fois par Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum. Il a utilisé le terme pour décrire une partie de la communauté Bitcoin qui, selon lui, refusait de reconnaître le potentiel ou même la légitimité des autres cryptomonnaies.

Depuis, le terme « maximaliste » en crypto est souvent utilisé, et ce de manière péjorative, par ceux qui critiquent la fermeture d'esprit et l'approche unidimensionnelle de ceux qui rejettent toute autre forme de cryptomonnaie.

Quels sont les arguments des maximalistes ?

Les maximalistes de cryptomonnaies, en particulier ceux du Bitcoin, soutiennent leur position avec une série d'arguments bien définis. Ces arguments sont souvent centrés sur les principes fondamentaux que sont la sécurité, la décentralisation, l'adoption et la viabilité des cas d'usage.

Arguments en faveur du maximalisme

Sécurité : Les maximalistes mettent en avant la robustesse du réseau de leur cryptomonnaie favorite, souvent soulignant le temps et l'épreuve que ces réseaux ont subis contre diverses formes d'attaques.

Pour le Bitcoin, par exemple, la preuve de travail (Proof of Work) est vue comme un mécanisme ayant fait ses preuves pour garantir la sécurité et la validité des transactions.

Décentralisation : Pour le Bitcoin, l’un des piliers fondamentaux qui le soutient en tant que cryptomonnaie principale est sa décentralisation inégalée. Les maximalistes valorisent le fait que Bitcoin ne dépend d'aucune autorité centrale, ce qui le rend résistant à la censure et aux manipulations politiques ou économiques. De plus, le fait que son fondateur soit inconnu et semble destiné à le rester à jamais renforce cette décentralisation.

Adoption : La réputation et l'adoption généralisée de certaines cryptomonnaies, comme le Bitcoin, sont utilisées comme preuves de leur fiabilité et viabilité à long terme. Les maximalistes argumentent que l'adoption accrue conduit à un réseau plus robuste et plus sûr, grâce à l'effet de réseau.

Cas d'usage : Les maximalistes soulignent souvent les cas d'usage réels et tangibles de leur cryptomonnaie préférée. Pour le Bitcoin, par exemple, les maximalistes évoquent son rôle en tant que réserve de valeur similaire à l'or, ainsi que son potentiel à devenir une monnaie véritablement mondiale et non inflationniste.

Les critiques des altcoins par les maximalistes Bitcoin

Sécurité et viabilité : Les maximalistes Bitcoin perçoivent souvent les altcoins comme moins sécurisés, en raison de leur plus petite taille de réseau, de leur moindre adoption, ou de leurs mécanismes de consensus moins éprouvés par rapport à ceux du Bitcoin. Ils argüent que ces aspects rendent les altcoins plus susceptibles aux attaques et aux échecs.

Centralisation : Une critique courante est que de nombreuses cryptomonnaies ont tendance à être plus centralisées que le Bitcoin, soit à cause de pré-minage de tokens, soit parce qu'elles sont contrôlées par des entités ou des développeurs spécifiques. Cette centralisation est vue comme un risque significatif qui pourrait mener à la manipulation ou même à la faillite du réseau.

Manque d'adoption et de reconnaissance : Beaucoup de cryptos manquent de la reconnaissance et de l'adoption qui caractérisent le Bitcoin. Les maximalistes utilisent ce point pour argumenter que sans une adoption généralisée, les altcoins ne peuvent pas être considérés comme des investissements sûrs ou viables à long terme.

Escroqueries : En raison de la prolifération des ICOs (Initial Coin Offerings) et des nombreux projets de cryptomonnaie qui ont échoué ou qui se sont révélés être des escroqueries, les maximalistes sont souvent sceptiques quant à la viabilité des nouveaux projets d'altcoins, les percevant comme risqués ou même frauduleux.

Les variétés de maximalisme en cryptomonnaies

Bien que le terme « maximaliste » en cryptomonnaies soit le plus souvent associé au Bitcoin, d'autres communautés de cryptomonnaies ont également développé des attitudes similaires envers leurs monnaies de prédilection.

Maximalisme Bitcoin (BTC)

Le maximalisme Bitcoin est la forme la plus reconnue de maximalisme dans l'univers des cryptomonnaies.

Les maximalistes du Bitcoin soutiennent que le Bitcoin n'est pas seulement la première cryptomonnaie, mais qu’elle est également la plus importante et la plus viable pour plusieurs raisons, telles que la sécurité, la décentralisation, l'adoption et sa fonction de réserve de valeur.

Maximalisme Ethereum (ETH)

Les maximalistes d'Ethereum mettent en avant sa capacité à exécuter des smart contracts et à soutenir des applications décentralisées (dApps). Ces outils facilitent le développement de nouveaux écosystèmes, permettant ainsi à de nombreux secteurs de se développer bien au-delà des simples transactions financières, un aspect fréquemment mis en avant par les maximalistes d'Ethereum.

De plus, la blockchain Ethereum est reconnue pour son innovation continue et sa capacité d'adaptation, avec des mises à jour qui visent à améliorer la scalabilité et la durabilité. Parmi ces évolutions, on retrouve par exemple le passage de la preuve de travail (Proof of Work) à la preuve d'enjeu (Proof of Stake) lors de la mise à jour « The Merge » en septembre 2022.

Maximalisme Ripple (XRP)

Contrairement à beaucoup d'autres cryptomonnaies, Ripple vise explicitement l'adoption par les banques et les institutions financières, offrant des solutions rapides et transfrontalières pour les paiements.

Les maximalistes de Ripple apprécient la vitesse d’exécution des transactions et les coûts minimaux, ce qui, selon eux, sont des composantes essentielles pour une adoption de la blockchain par le secteur bancaire.

Les critiques et controverses du maximalisme

Le maximalisme en cryptomonnaies, bien qu'il soit une force de conviction pour ses adeptes, suscite également des critiques et des controverses significatives au sein de la communauté du Web3.

Frein à l'innovation

Les critiques du maximalisme soutiennent que le secteur des cryptomonnaies est intrinsèquement expérimental et prospère sur la diversité des idées et des approches.

En limitant l'attention à une seule blockchain ou cryptomonnaie, le maximalisme peut réduire la capacité de l'industrie à explorer de nouvelles solutions qui pourraient améliorer les défauts existants ou ouvrir de nouvelles possibilités d'utilisation.

Résistance aux mises à jour nécessaires

Un exemple spécifique des critiques adressées au maximalisme est la résistance de certains membres de la communauté Bitcoin à des mises à jour susceptibles d'améliorer le protocole. Cette réticence peut retarder ou même bloquer des innovations qui bénéficieraient potentiellement à l'ensemble du réseau.

Des propositions telles que l'augmentation de la taille des blocs ou l'implémentation de solutions de scalabilité comme SegWit ont provoqué de vifs débats.

Polarisation de la communauté

Le maximalisme peut également polariser la communauté des cryptomonnaies.

Les débats entre les différents camps de maximalistes peuvent devenir si intenses qu'ils créent des divisions profondes, résultantes parfois en des hard forks. L’exemple le plus connu est sans aucun doute le Bitcoin Cash (BCH).

Cette fragmentation peut affaiblir la force collective du mouvement des cryptomonnaies et semer la confusion parmi les nouveaux venus et les investisseurs moins avertis.

Quelle est l'influence réelle du maximalisme ?

Le maximalisme en cryptomonnaies peut avoir un impact à double tranchant sur l'innovation et la diversité au sein de l'écosystème blockchain.

D'un côté, il peut renforcer la cohésion et la focalisation sur le développement de certaines cryptomonnaies, en particulier le Bitcoin.

Par exemple, le maximalisme Bitcoin favorise un écosystème complet avec le désir de développer un écosystème entier autour de Bitcoin. De nombreuses initiatives tentent ainsi de déployer des tokens ERC-20 sur la blockchain Bitcoin avec le standard BRC-20 ou proposent l'intégration de smart contracts sur la blockchain Bitcoin, comme Stacks.

Cependant, cette approche maximaliste peut également freiner l'exploration de nouvelles technologies et idées. En limitant l'attention et les ressources à une seule cryptomonnaie, le maximalisme risque de ralentir l'innovation et de négliger les potentiels des autres projets.

En effet, les cryptomonnaies évoluent grâce à la diversité et à l'expérimentation, mais le maximalisme pourrait entraver ces dynamiques positives.

