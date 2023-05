JP Morgan aurait soumis une offre pour le rachat de First Republic Bank

Ce week-end, la FDIC aurait placé la First Republic Bank aux enchères, et JP Morgan aurait manifesté son intérêt pour le rachat. En deux mois seulement, la banque en difficulté a vu le cours de son action perdre plus de 97 % en bourse.

JP Morgan viendra-t-elle au secours de First Republic Bank ?

D’après Reuters citant « des sources proches du dossier », la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) aurait placé la First Republic Bank aux enchères ce week-end et plusieurs banques auraient soumis leur offre, dont JP Morgan Chase.

Parmi les autres établissements ayant montré leur intérêt, Citizens Financial Group Inc ainsi que PNC Financial Services Group sont également cités.

La semaine dernière, nous avions annoncé la situation délicate dans laquelle se trouvait First Republic Bank, et il semble que la situation ne s’est pas améliorée depuis. Notons que depuis l’annonce de ses résultats trimestriels, la banque n’a plus communiqué dans l’espace actualité de son site Web, et que ses réseaux sociaux sont inactifs depuis le 22 avril.

Depuis que notre précédent article, le cours en bourse de First Republic Bank a encore perdu plus de 55 %, ce qui représente une dévaluation d’environ 97 % en l’espace de 2 mois seulement. La banque voit maintenant sa capitalisation boursière valorisée à 642,3 millions de dollars, alors qu’elle détenait 233 milliards de dollars d’actifs à la fin du premier trimestre.

La dominance de JP Morgan

Tandis que JP Morgan détient déjà plus de 10 % des dépôts bancaires américains, elle ne peut théoriquement pas racheter First Republic Bank en vertu de la loi fédérale. Toutefois, Reuters avance qu’une exception serait permise dans une loi de promulguée en 1994 pour le cas d’une banque en faillite.

Il faudra donc attendre le verdict des régulateurs pour en savoir plus sur l’avenir de la 14e banque commerciale des États-Unis.

Quoi qu’il en soit, la crise bancaire continue aux États-Unis. Bob Michele, un cadre de J.P. Morgan Asset Management, a dépeint un tableau pessimiste dans une interview accordée à Bloomberg vendredi dernier, lorsqu’il lui a été demandé s’il s’agissait d’une crise bancaire ou d’une crise de First Republic Bank :

« Je pense que nous avons les deux et je pense qu’il est quelque peu naïf de dire que cela se limite à la First Republic […]. Je pense que les banques régionales dépendent fortement de la FDIC [et] de la Federal Home Loan Banks pour obtenir des liquidités supplémentaires, nous ne savons pas comment elles vont fonctionner à l’expiration de ces deux programmes. »

Après les multiples échecs bancaires auxquels nous avons assisté depuis ce début d’année, l’effet de contagion pourrait ainsi ne pas être terminé, ce qui reste pour le moins ironique de la part d’une industrie alertant sur les prétendus risques systémiques des cryptomonnaies.

Sources : Reuters, Bloomberg

