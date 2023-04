Crypto-banques : Cross River Bank, partenaire de Circle et Coinbase, se fait épingler par la FDIC

Cross River Bank, une banque américaine connue pour être « crypto-friendly », a été mise en cause par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pour des « pratiques bancaires peu sûres ou peu solides » concernant ses services de prêts équitables. La banque a conclu un accord avec l'organisme de régulation pour corriger les manquements observés, et assure que cela ne concerne pas ses services crypto.

Cross River Bank dans les filets de la SEC

Cross River Bank, l'une des principales banques américaines « crypto-friendly », a reçu une ordonnance de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) à propos de « pratiques bancaires peu sûres ou peu solides » concernant ses services de prêts équitables.

La banque, qui compte le géant Circle parmi ses clients depuis l'effondrement de Silvergate, n'a ni admis ni nié les faits, et a conclu un accord avec l'organisme de régulation afin de corriger ce qui est décrit comme l'incapacité à établir et maintenir « des contrôles internes, des systèmes d'information et des pratiques prudentes de souscription de crédit ».

Selon un porte-parole de Cross River Bank, l'ordonnance de la FDIC ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la croissance de l'établissement. Par ailleurs, les faits reprochés la crypto-banque ne concernent aucun de ses services relatifs aux cryptomonnaies, mais plutôt ses services bancaires classiques.

Cross River Bank, tout comme la Silicon Valley Bank, fait partie des établissements bancaires spécialisés dans le secteur de la fintech, qu'il s'agisse de prêts ou de services de paiements. Selon Bloomberg, la banque enregistrait 5,7 milliards de dollars de dépôts dans ses coffres à la fin de l'année 2021.

Les banques crypto-friendly en difficulté

Gilles Gade, le directeur général de Cross River Bank, a déclaré dans un communiqué du 28 avril que le rythme des contrôles à destination des banques avait considérablement augmenté depuis l'effondrement de Silicon Valley Bank au mois de mars dernier.

Barney Frank, un membre du conseil d'administration de Signature Bank - qui a également fermé ses portes le mois dernier, avait déclaré que « les régulateurs ont voulu envoyer un message très fort contre les cryptomonnaies en fermant la banque ».

Des réactions en chaine provoquées par la faillite de Silvergate, pourtant leader dans le secteur des services bancaires à destination des entreprises du milieu crypto, qui n'a pas réussi à rester à flots suite aux effondrements successifs de Terra (LUNA), 3AC puis de FTX, qui lui portera le coup fatal.

Suite à ces déboires, les régulateurs surveillent plus que jamais les banques crypto-friendly, alors que leur nombre se réduit considérablement. Par conséquent, les banques considérées comme proches du secteur redoublent de prudence, au point que Binance US n'arrive pas à trouver d'établissement pour ses opérations.

De surcroit, les banques « classiques » ne répondent pas forcément aux besoins des entreprises crypto, notamment en raison de leur fermeture le week-end. C'est d'ailleurs à ce titre que les clients de Silvergate utilisaient le Silvergate Exchange Network (SEN), qui permettait des transferts instantanés entre ses clients, et ce à n'importe quel moment.

Source : Bloomberg

