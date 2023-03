La Silicon Valley Bank s'effondre, les marchés financiers sont en panique

La Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement de start-ups et l'une des plus grandes banques américaines, a liquidé en catastrophe 21 milliards de dollars sous forme de titres. Les marchés financiers ont très vivement réagi à la nouvelle et Wall Street s'affole autour d'une potentielle faillite de la SVB.