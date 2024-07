Usual Labs : déjà plus de 110 millions de dollars de TVL pour ce nouveau stablecoin qui veut bousculer Tether

Le protocole Usual Labs a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) dépasser les 110 millions de dollars via sa phase de pré-lancement. Découvrez comment Usual espère révolutionner le monde des stablecoins avec son USD0, un stablecoin soutenu par des actifs du monde réel (RWA) conçu pour redistribuer la valeur à ses utilisateurs.

Usual Labs et l'USD0 : un stablecoin basé sur les RWA

Un stablecoin décentralisé qui ambitionne de redistribuer la valeur à ses utilisateurs en s'appuyant sur les actifs du monde réel (RWA) : c'est le projet d'Usual Labs, une startup imaginée par Pierre Person, ancien député français désormais pleinement penché sur le développement de la finance décentralisée (DeFi), et Adli Takkal Bataille, cofondateur de Shift Capital et crypto-entrepreneur.

Usual a récemment procédé à la phase de pré-lancement de son stablecoin destiné à « reconstruire Tether et Circle on-chain » : l'USD0.

L'USD0 a cela de novateur qu'il s'appuie sur des bons du Trésor américain (T-bonds) via la blockchain pour maintenir son ancrage au dollar américain. « Une solution sécurisée et éloignée des risques de faillite, indépendante des dépôts bancaires traditionnels, » peut-on lire dans la documentation d'Usual.

Afin de mieux comprendre ce modèle - le premier en son genre, nous avons demandé à Adli Takkal Bataille, cofondateur et Design Executive Officer d'Uusal, de préciser son objectif et son fonctionnement :

Nous créons un pont entre le monde des RWA et le monde permissionless de la DeFi. Nous ne sommes pas un CDP ou tout autre modèle exotique de stablecoins, nous sommes simplement collatéralisés 1:1 par des instruments à sécurité maximale comme des reverse repo ou des fonds monétaires constitués de bons du Trésor américain. Adli Takkal Bataille

Un « reverse repo » (rachat temporaire inverse) est une opération financière où une institution achète des titres (comme des obligations) avec l'accord de les revendre à une date ultérieure à un prix légèrement supérieur, soit les mêmes outils que ceux utilisés par les banques centrales et pour les institutions financières. L'une des options de collatéralisation les plus sûres, selon le DEO d'Usual.

Nous utilisons l’outil le plus sécurisé de la finance traditionnelle : les reverse repo qui ont des maturités de moins d’un jour. Et même si nous étendions à des T-Bills de courte maturité, le risque serait extrêmement faible. Nous utilisons les mêmes produits qui sont dans les bilans des banques centrales ou des banques commerciales (tout comme Tether et Circle ont leurs réserves chez BlackRock ou dans des fonds de marché monétaire). Adli Takkal Bataille

Comparaison du modèle de l'USD0, des banques américaines et des stablecoins collatéralisés en monnaie fiat

Un modèle qui semble en tout cas avoir séduit nombre d'investisseurs : Usual Labs a levé 7 millions de dollars au mois d'avril dernier, avec la participation de géants de l'écosystème blockchain tels que Kraken Ventures (le bras d'investissement de l'exchange crypto éponyme), mais aussi GSR, Mantle, Starkware, Flowdesk et d'autres fonds d'investissement.

Des investisseurs privés sont également de la partie, notamment Michel Egorov (fondateur de Curve), Sam Hamidi-Kazemian (fondateur de Frax), DCF God ou encore Charlie, le fondateur de DefiLlama et de DL News. Comment le projet Usual a-t-il réussi à conquérir des figures aussi importantes ? « En leur pitchant, tout simplement, » nous explique Adli Takkal Bataille.

Ce n’est pas forcément facile d’ouvrir les premières portes, mais après cela s’enchaîne assez vite. Nous devons clairement remercier pour cela nos business angels et toutes les personnes qui nous ont aidés à parler à tout le monde.

Prélancement avec airdrop à la clé sur base de « Pills »

Lors de la sortie officielle de la phase « pré-lancement » de l'USD0 le 15 juillet dernier, le protocole affichait déjà 75 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) en partie grâce à la participation de Dewhales (un fonds constitué d'investisseurs DeFi), des markets makers ou encore des hedge funds.

Un premier pas vers les plus de 120 millions de dollars de TVL actuels sur l'USD0. Selon Adli Takkal Bataille, Usual a su être visionnaire en percevant il y a 2 ans déjà le potentiel dans les RWA. « Enfin, nous avons continué à prouver que nous souhaitions avoir une exécution très soignée, tant sur le produit, la technologie que les tokenomics, » ajoute-t-il.

Depuis ce lancement, il est désormais possible (via un code d'invitation) pour tous les investisseurs de mint de l'USD0 en déposant de l'USDC sur le protocole depuis la blockchain Ethereum.

Il est aussi d'ores et déjà possible d'organiser des stratégies de rendement en mêlant USD0 et USD0++, une obligation liquide entièrement et purement adossée aux USD0 déposés sur Usual Money. « L’USD0++ est totalement transférable et liquide, ce qui lui permet d’être un superbe collatéral pour la DeFi, » précise à ce sujet Adli Takkal Bataille.

Une pool USD0/USD0++ est d'ailleurs déjà disponible sur Curve, laquelle affiche plus de 53 millions de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Évolution de la TVL du protocole Usual Money

Durant la phase de pré-lancement, l'utilisation d'Usual Money permet de générer des « Pills », des points permettant d'être éligibles à un futur airdrop d'USUAL, le token de gouvernance du protocole.

C'est d'ailleurs suite à cette première phase, qui est « tout d’abord l’occasion de segmenter les phases techniques et la sortie des différentes versions » qu'Usual prévoit de se concentrer sur les questions de gouvernance « pour conserver un maximum de justice entre les différents participants et acteurs, » conclut Adli Takkal Bataille.

