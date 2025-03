Fidelity : ce géant de 5 800 milliards de dollars voudrait lancer son stablecoin

D'après des rumeurs rapportées par le Financial Times, Fidelity aurait l'intention de déployer son propre stablecoin. Faisons le point sur ce que nous savons.

Fidelity serait en passe de lancer son stablecoin

Si les stablecoins sont l’un des grands vecteurs de croissance de l’écosystème crypto depuis quelques années déjà, cette narrative occupe de plus en plus de place depuis 2 mois, alors que les États-Unis s’approprient le sujet avec une nouvelle réglementation en vue.

Dans ce contexte, le géant de la finance Fidelity souhaiterait entrer dans la course. C’est en tout cas ce qu’avance le Financial Times dans son dernier rapport :

La société de fonds basée à Boston est dans les phases de test avancées de son token, qui est conçu pour agir comme de l’argent liquide sur les marchés des cryptomonnaies et sera géré par sa branche d’actifs numériques, selon deux personnes au courant des plans.

Cette rumeur est loin d’être anecdotique, puisqu’avec plus de 5 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 3e trimestre de l’année dernière, Fidelity se positionne comme le 3e plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Sous réserve que cela se confirme, cette nouveauté viendrait donner du poids au scénario selon lequel de plus en plus de géants de la finance traditionnelle vont se tourner vers le lucratif marché des stablecoins.

👉 Dans l’actualité également — World Liberty Financial lance discrètement son stablecoin sur la BNB Smart Chain

Par ailleurs, la structure dudit stablecoin devra encore être confirmée. S’il est quasiment certain que celui-ci sera collatéralisé par des bons du Trésor, il reste encore à savoir s’il sera porteur de rendements, à la manière du BUIDL de BlackRock, ou bien si Fidelity conservera les intérêts, comme le font les émetteurs Circle et Tether pour l’USDT et l’USDC.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : Financial Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital