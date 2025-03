World Liberty Financial lance discrètement son stablecoin sur la BNB Smart Chain

Si cela est passé inaperçu jusqu’ici, il s’avère que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto de la famille Trump, a déployé son propre stablecoin sur la BNB Smart Chain (BSC) il y a une vingtaine de jours.

Sur BscScan, nous pouvons effectivement voir qu’un stablecoin nommé USD1 a été créé le 4 mars dernier :

Transaction montrant le déploiement de l’USD1 de World Liberty Financial

En outre, il semble que Wintermute soit impliquée dans le projet, puisque l’une de ses adresses apparaît dans celles ayant interagi avec le smart contract.

Tandis que l’opération n’avait pas encore fait de bruit, une personne a partagé la découverte hier sur X, et Changpeng Zhao l’a ensuite retweetée :

Si World Liberty Financial a jusque-là fait le choix de la discrétion, c’est certainement parce que ledit stablecoin doit encore fait l’objet de quelques ajustements. En effet, les équipes du projet ont mis en garde leur communauté face aux potentielles arnaques, en précisant que l’actif n’était pas encore tradable :

USD1 is not currently tradable. Beware of scams and follow us here for all official announcements 🦅https://t.co/msnj0zLSp7

— WLFI (@worldlibertyfi) March 24, 2025